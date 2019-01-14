森统治者：单一族群支配社团．“各族社会关系偏低” 森州最高统治者端姑慕力兹殿下认为，与30或40年代相比，现今我国各族之间的社会关系程度偏低，这种现象在社团或非政府组织的领导层由单一族群支配尤其明显。

端姑慕力兹殿下（前排右起）颁发森州卓越效忠徽章给阿敏努丁。（图：星洲日报）

（瓜拉庇劳14日讯）森州最高统治者端姑慕力兹殿下认为，与30或40年代相比，现今我国各族之间的社会关系程度偏低，这种现象在社团或非政府组织的领导层由单一族群支配尤其明显。

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殿下指出，在多元国家，民族之间的社会关系非常重要，这可以培养人们互相了解和尊重彼此宗教与文化的精神，各族之间的共识与互敬更能促进社会安宁与团结。

殿下提醒，大家要记得国家徽章上的标语——团结就是力量（Bersekutu Bertambah Mutu）。

吁灌输后代忠义精神

殿下分享，各族之间应及早将朋友般的忠义精神灌输给年轻一代，这能够通过一些健康运动、互动游戏、制服团体等项目培养，殿下希望这方面的推动能够获得加强。

殿下是于今早配合71岁华诞庆典册封有功人士、在仪式上宣读御词时，这么指出。

此外，殿下指出，大家应该庆幸有机会纠正国家的管理弱点，并从中吸取教训、不再重犯错误，包括不能再让国家资源被用在个人利益上、不能允许各单位执行任务时受阻、不能丧失控制投机事件发生的能力。

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同时，殿下呼吁领袖和人民，不可错过现有的良机，要认真规划国家美好的未来。

殿下也提醒，作为州政府的领导，必须要有高诚信、高尊严和遵守原则，与各政府部门上下融洽地合作，并成为人民的榜样，与民并肩打造持续国泰民安的社会。

今年，共有340名有功人士荣誉勋衔，册封仪式分批在森州瓜拉庇劳神安池王宫进行，其中150人率先于今天受封，包括荣膺森州卓越效忠徽章（SSNS，拿督斯里）的森州务大臣阿敏努丁。