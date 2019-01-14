第一太平戴维斯引进英产业‧19及20日售Snow Hill Wharf 第一太平戴维斯（Savills）不久前引进英国开发商Berkeley Group旗下St Joseph的产业-伯明翰第二期新建住宅“Snow HillWharf”。

（吉隆坡14日讯）第一太平戴维斯（Savills）不久前引进英国开发商Berkeley Group旗下St Joseph的产业-伯明翰第二期新建住宅“Snow HillWharf”。

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鉴于相关产业首期计划获得不俗的回响，第一太平戴维斯特于本月19及20日，在吉隆坡威斯汀酒店发售Snow Hill Wharf第二期豪宅公寓。

Berkeley Group去年8月中旬推出的第一期The Barker及The Lancaster，房价由100万令吉起跳，并在2个月内售罄。

由于看好伯明翰的巨大发展潜力，第一太平戴维斯特于本月份在亚太区推介第二期两栋新豪宅公寓，分别名为The Colmore及The Fazeley，房价由105万令吉起跳。

以房价来比较观察，相较于伦敦的16.6倍，伯明翰仅为7.2倍，可负担的生活成本，是吸引大型企业与年轻专业人士移居的关键。

第一太平戴维斯董事总经理拿督邝宝耀指出，Snow Hill Wharf的首期产业获得中国、港澳及马新投资者的大力支持。

电话：012-2110828/019-2392011