撞脸加国总理‧阿富汗“杜鲁多”爆红 来自偏远东北省巴达赫尚，一个在贫困村庄担任婚礼歌手的阿都沙勒姆，从来不晓得谁是杜鲁多，直到一名电视选秀节目《阿富汗之星》的裁判告诉他，他很像杜鲁多。

看看这两人，究竟相似度有多高？左为加拿大总理杜鲁多，右是参加阿富汗之星歌唱比赛的马夫顿。（法新社照片）

（阿富汗‧喀布尔14日法新电）加拿大总理杜鲁多出现阿富汗？近日，阿富汗一名参加选秀节目的男子，因样貌酷似加拿大总理杜鲁多而声名大噪，有媒体甚至戏称他是杜鲁多失散的双胞胎兄弟。

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笑称增选秀比赛胜算

来自偏远东北省巴达赫尚，一个在贫困村庄担任婚礼歌手的阿都沙勒姆，从来不晓得谁是杜鲁多，直到一名电视选秀节目《阿富汗之星》的裁判告诉他，他很像杜鲁多。

脸部稍长、头发和眼睛都是棕黑色的阿都沙勒姆（29岁），也乐于被指与杜鲁多相像，杜鲁多被认为是地球上最性感的领导人之一，阿都沙勒姆与杜鲁多撞脸，有利他在选秀节目的胜算。

在两颗门齿上嵌金和露出笑脸的阿都沙勒姆告诉法新社：“人们忘了我的名字，现在的他们都叫我杜鲁多。”

“我根本不晓得谁是杜鲁多，直到我在社媒看到他的照片之后。”

“这个相似度让我在比赛中增加了50%胜算。”

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戴上阿富汗式帽子的阿都沙勒姆和西装毕挺的杜鲁多的照片被上传到网上后，许多人都在脸书留言。

参加“阿富汗之星”选秀比赛的阿都沙勒姆（左），因为酷似加拿大总理马夫顿而一夜成名。图示他与阿富汗出生的加拿大音乐家在电视台内练歌和录音。（法新社照片）

网民：失散的“双胞兄弟”

一段有关《阿富汗之星》评选小组对两人外貌相似的论讨片段已被观看了几万次。

内拉阿都沙达在脸书上写著：“杜鲁多失散多年的双胞兄弟。”

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鲍希亚泽雷贴文说：“他们的故事就像宝莱坞电影....他们在出生时失散了，后来他找回了亲生兄弟。”

另一人说：“他是杜鲁多翻版。我希望看到我们的杜鲁多能在阿富汗之星比赛中胜出。”

阿都沙勒姆是8名跻身周四淘汰赛的其中一人，决赛在3月21日举行。

据报，4名裁判中，最先点出阿都沙勒姆和杜鲁多相似、在阿富汗出生的加拿大音乐家兼裁判凯斯乌法特说：“他看来很像我的总理。”

“他的声线很饱满，拥有上天赋予的声音，很可能是下个贾斯汀比柏（Justin Bieber）。”

阿都沙勒姆原在婚礼和生日派对上玩着乐器和唱歌，养活妻子和4名孩子。不过他有信心，眼下的知名度能让他踏上娱乐事业。

尽管他近期飞去加拿大的机会不高，不过他希望，有朝一日能够遇上这个“双胞兄弟”。

他说：“如果他不介意，我当然想见他，因为他是个全球公众人物，而我只是个来自阿富汗偏远地区的穷汉子。”

“就让我们看看接下来发生什么事吧！”