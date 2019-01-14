你们的贡献我们看见了．森3清洁工受封PJK 清洁工人，或许对于很多人而言是卑微的工作，但是更多人遗忘了繁华都市、整洁的市容却是一批无惧风雨的清洁工人默默的付出而打造的，今日配合森美兰州最高统治者华诞，3名在社会底层工作的清洁工，受封PJK服务有功勋衔，让社会记得他们的贡献及付出。

SWM公司清洁工陈莲娣获森州严端册封PJK服务有功勋衔。（图：星洲日报）

（森美兰．芙蓉14日讯）清洁工人，或许对于很多人而言是卑微的工作，但是更多人遗忘了繁华都市、整洁的市容却是一批无惧风雨的清洁工人默默的付出而打造的，今日配合森美兰州最高统治者华诞，3名在社会底层工作的清洁工，受封PJK服务有功勋衔，让社会记得他们的贡献及付出。

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这3名受封的清洁工是森州SWM职员，分别为陈莲娣、阿都卡迪及沙宜达佛。其中，陈莲娣于今日的册封仪式上，获得此勋章，另外2人则被安排在1月28日受封。

陈莲娣：最棒退休礼物

陈莲娣今年60岁，育有4名孩子的她在2002年开始加入SWM公司担任清洁工，服务超过17年，并于10天前退休，对她而言，能够获得森州严端颁发勋章，是最好的退休礼物，而她至今仍无法相信，自己的工作也能够站在王宫领勋。

“我只是清洁工人，我没有想到自己会受封，当我上司叫我递交照片时，也没有告诉我是推荐获得勋章，直到我收到公函，拿着公函去向上司查询时才被告知受封PJK。”

得知受封反问“拿来做什么”

她笑言，当知道自己受封PJK勋章后，第一个反应竟然是反问上司：“拿来做什么的？”而上司则劝导说：“你去受封就对了。”

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她也感谢SWM公司、州政府的推荐，也不忘感谢颁发勋章给她的森州严端。

虽然每日必须受尽风吹雨打，清洁工的工作实属不易，不过陈莲娣指出，虽然已经退休，但是她已经决定接受SWM公司的邀请，在农历新年后继续担任清洁工。

她也说，这份工其实没有想像中辛苦，而她也还能劳动，所以就欣然接受公司提供的合约，为这座城市贡献一分力量。

陈莲娣以清洁工的身份受封PJK，陆兆福（左）及张聒翔（右）也前来向她道喜，并声称为国家贡献是没有阶级或职业之分。（图：星洲日报）



陆兆福：清洁工努力受重视

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真纳州议员兼交通部长陆兆福今日也出席森州最高统治者华诞的册封仪式，他对清洁工的努力受到重视感到欣慰，并认为能够为国家奉献是没有阶级或职业之分。

他说，清洁工这个群体常常会被人遗忘，事实上，清洁工对于国家的贡献和所有人一样，如今他们能够获得州政府的推荐，也能够唤醒社会对他们关注，这也是对清洁工的一种鼓励及动力。

森州行政议员张聒翔也说，这次共有3名底层的劳动员工受封，这也证明州政府肯定他们对国家作出的贡献。