在安邦新村取景‧祖莱达拍贺岁短片 随著新村事务重新归房屋及地方发展部管辖后，房长祖莱达趁著华人农历新年的来临，特地拍摄新春贺岁短片，向全国华人拜年。

祖莱达和其部门和选区团队工作人员和新村孩子全穿上红彤彤的衣裳，向全国华人拜年。（图：星洲日报）

（布城14日讯）随著新村事务重新归房屋及地方发展部管辖后，房长祖莱达趁著华人农历新年的来临，特地拍摄新春贺岁短片，向全国华人拜年。

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新村事务在国阵政府掌政时，惯例上都由马华部长出掌，虽然早在2014年马华不入阁时，短暂由阿都拉曼达兰兼任，因此，祖莱达可谓是第一位正式接管新村发展事务的巫裔部长。

“我算是第一位正式接管新村发展部的马来部长，我认为这是个好的开始，我认为新村所面对的问题是全民问题，是居住环境如何提升改善，是新村教育如何做得更好等的问题。”

她向本报透露会着重于社区赋权（communityempowerment）活动，希望借此能赋予新村新活力，让新村以全新的面貌，活力出发。

借用华裔女生升学故事

祖莱达的贺岁短片选择在其安邦新村选区拍摄，她给机会让年轻的团队来拍摄，并借用她曾经资助一名选区华裔女生升学的故事。

当时还是反对党议员的她在接到女生的求助后，马上伸援手，两人也建立了情谊，这也展现其不分种族，公平对待各族的宽阔胸襟胸襟。

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“选择在新村拍摄，因为希望让人感受到新村的人情味，安邦新村对我来说意义重大，这里的村民很支持我，协助促成改朝换代，也成就我从反对党议员，变成掌管房地部的第一位女性部长，我特别感谢。”

短片中，祖莱达穿上红彤彤的服饰，带上了礼篮到新村拜年，受到小女孩的热烈欢迎。

和各族同胞喝茶吃年饼

她也亲切的和各族同胞一起喝茶，吃年饼年柑，闲话家常，还派红包给长者和小孩作为祝福。

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这个贺岁短片将会在新年前一周推出。