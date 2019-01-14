在安邦新村取景‧祖莱达拍贺岁短片
在安邦新村取景‧祖莱达拍贺岁短片
（布城14日讯）随著新村事务重新归房屋及地方发展部管辖后，房长祖莱达趁著华人农历新年的来临，特地拍摄新春贺岁短片，向全国华人拜年。
新村事务在国阵政府掌政时，惯例上都由马华部长出掌，虽然早在2014年马华不入阁时，短暂由阿都拉曼达兰兼任，因此，祖莱达可谓是第一位正式接管新村发展事务的巫裔部长。
“我算是第一位正式接管新村发展部的马来部长，我认为这是个好的开始，我认为新村所面对的问题是全民问题，是居住环境如何提升改善，是新村教育如何做得更好等的问题。”
她向本报透露会着重于社区赋权（communityempowerment）活动，希望借此能赋予新村新活力，让新村以全新的面貌，活力出发。
借用华裔女生升学故事
祖莱达的贺岁短片选择在其安邦新村选区拍摄，她给机会让年轻的团队来拍摄，并借用她曾经资助一名选区华裔女生升学的故事。
当时还是反对党议员的她在接到女生的求助后，马上伸援手，两人也建立了情谊，这也展现其不分种族，公平对待各族的宽阔胸襟胸襟。
“选择在新村拍摄，因为希望让人感受到新村的人情味，安邦新村对我来说意义重大，这里的村民很支持我，协助促成改朝换代，也成就我从反对党议员，变成掌管房地部的第一位女性部长，我特别感谢。”
短片中，祖莱达穿上红彤彤的服饰，带上了礼篮到新村拜年，受到小女孩的热烈欢迎。
和各族同胞喝茶吃年饼
她也亲切的和各族同胞一起喝茶，吃年饼年柑，闲话家常，还派红包给长者和小孩作为祝福。
这个贺岁短片将会在新年前一周推出。
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