许综文吁地方政府‧应放宽车商申请执照 马来西亚车业总会会长拿督许综文呼吁政府，放宽车商申请地方政府营业执照的程序，而同业们也会与相关单位互相配合。

高志财（左起）、颜碧贞、张松鑫、许综文、陈强兴及郭耀通，一同为峇株巴辖汽车摩哆商公会周年晚宴进行切蛋糕仪式。（图：星洲日报）

（峇株巴辖14日讯）马来西亚车业总会会长拿督许综文呼吁政府，放宽车商申请地方政府营业执照的程序，而同业们也会与相关单位互相配合。

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许综文昨晚在峇株巴辖汽车摩哆商公会庆祝39周年会庆暨新厦落成新春联欢晚宴上，发表上述谈话。

他表示，由于当局进行地方上的规划，一些大城市的车商难以申请到地方政府的营业执照，进而导致车商向警方申请二手经销商执照时也面对相同的问题。

“在地方政府管制下，一些地区的车商业者不获准进行汽车买卖活动，导致吉隆坡和槟城等地的车商深受影响，希望地方政府能放宽条例，相信车商也愿意给予配合。”

他指出，目前银行收紧贷款限制、执法单位严厉执法及汽车制造商的竞争力提升等种种挑战，都在考验著车商业者，未来总会将努力推动转型工作，为各州分会提供支持及援助。

车业总会已推展ezAuto网上平台

此外，他说，总会已推展了ezAuto网上平台，提供全方位汽车资讯数据及科技循环系统，以创新的商与客之间的经营模式，来保护车业会员及其生意的平台。

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他希望未来政府推行任何汽车政策前，应该事先通知二手车商，以让车商做好心理准备，他也期待与国际贸易与工业部及交通部紧密合作及进行对话，让业者可以向政府提供反馈，并获得最新资讯。

晚宴出席者包括：峇株巴辖汽车摩哆商公会名誉顾问拿督高志财、会长张松鑫、副会长陈强兴、柔州议会副议长颜碧贞及峇株巴辖中华总商会会长郭耀通等。