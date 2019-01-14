带来“鸿运当头”新春祝福‧皇帽向星洲拜年 马来西亚皇帽集团（Carlsberg）配合华人农历新年到来，今日向星洲日报及光明日报拜年，为本报送来“鸿运当头，一POP万赢”的新春祝福。

皇帽团队向本报拜年。左三起为陈金泉、卜佛海、郭清江、卡罗琳、陈森宦、许春、黄康元、叶月眉、赖明珠、郑淑贞及文兆恒。（图：星洲日报）

吉隆坡14日讯）马来西亚皇帽集团（Carlsberg）配合华人农历新年到来，今日向星洲日报及光明日报拜年，为本报送来“鸿运当头，一POP万赢”的新春祝福。

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马来西亚皇帽集团高层包括销售总监陈森宦、市场总监卡罗琳、人力资源总监郑淑贞，以及企业传讯及企业社会责任总监赖明珠，率领团队前来星洲日报八打灵再也总社贺年，获得星洲媒体集团执行董事兼集团首席执行员黄康元、星洲日报首席执行员许春及本报高层热情接待。

在马来西亚皇帽集团、星洲日报和光明日报高层携手推介后，皇帽放下无数印上“福、喜、发、旺”四个极富吉祥寓意中文字的气球，让星洲日报与光明日报同仁一同“POP”爆气球后，凭幸运瓶盖换取礼品。

皇帽也特设了充满趣味的巨型皇帽顺啤罐，让星洲日报与光明日报同仁“POP”开罐盖后，赢取各种丰富奖品。

现场还有财神爷向大家贺年与派发红包封，以及带来新年必吃的肉干与虾饼给大家品尝，让现场弥漫着喜气洋洋的农历新年气氛。

皇帽产品今年披上限量版新年装，以大红、宝蓝、钻绿、粉红点缀，再配上“福、喜、发、旺”四个吉祥中文字迎接新春。该公司现已在各酒吧餐厅、美食中心、咖啡店、超级市场、霸级市场举办“鸿运当头，一POP万赢”促销，还呈现“ProbablyThe Best CNY Shopping Experience”活动。

出席者包括星洲日报编务总监拿督卜佛海、总编辑郭清江、企业公关及业务促进部总经理陈金泉、广告代理副总经理文兆恒，以及光明日报副总编辑叶月眉。

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