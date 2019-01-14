美国小镇网上筹钱养山羊防山火 人口3100人的小镇内华达城，距离去年底被山火摧毁的天堂镇社区约128公里。眼见山火破坏力惊人，副镇长谢努姆认为，防灾应尽早。他主：“如果不主动自救，出事时无人能提供援助。”

美国加州去年经历史上破坏力最惊人的山火，不少人心有余悸。连年大火令到居民损失惨重，促使他们设法自救。当地一个小镇决定饲养山羊、吃光助长火势蔓延的灌木丛，更在上月发起网上众筹，截至周日（13日）已筹得1.15万美元（4.71万令吉）。

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人口3100人的小镇内华达城，距离去年底被山火摧毁的天堂镇社区约128公里。眼见山火破坏力惊人，副镇长谢努姆认为，防灾应尽早。他主：“如果不主动自救，出事时无人能提供援助。”

这个小镇目前有182公顷绿带面临山火威胁，牧场主人已将牧群出租，并在扩大牧群以应付需求。

内华达城居民网上发起《Goat Fund Me》众筹，目标筹得3万美元（12.3万令吉）。谢努姆表示，200只山羊每日可吃掉0.4公顷绿地；上述数量山羊的租借价格介于500至1500美元（2049至6147令吉）。他希望尽快筹得款项，因为牧场主人只于今冬放租山羊，小镇也须尽早让山羊开始“工作”。