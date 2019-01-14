菲律宾教师亲绘27学生肖像画 35岁的罗斯琳在菲律宾赎世教堂学校任教英文，从小热爱画画，童年梦想成为一名漫画插画家。去年12月，罗斯琳花了一整个月时间，为班上27名学生绘制素描肖像，希望送上“特别、独一无二和个人化”的礼物，鼓励学生学习。

（图：互联网）

课室内的桌上尽是一幅又一幅的学生素描肖像，27幅作品皆出自一名英文教师罗斯琳巴科马之手。

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35岁的罗斯琳在菲律宾赎世教堂学校任教英文，从小热爱画画，童年梦想成为一名漫画插画家。去年12月，罗斯琳花了一整个月时间，为班上27名学生绘制素描肖像，希望送上“特别、独一无二和个人化”的礼物，鼓励学生学习。

她忆述，当学生放完圣诞节假回到课室后，看到桌子上放了一张张肖像素描画时，惊讶得说不出话来，纷纷向她道谢。其中一名15岁学生形容，画作是非常独特的礼物，作品带来教师为他们努力付出的回忆，又说罗斯琳虽然严格，不过仍会常和大家开玩笑，鼓励学生积极学习。

不少教师、学生和艺术家都称赞罗斯琳的心思。她说，看到学生的笑容，一切努力都值得。