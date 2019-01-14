州政府秘书文告解惑．彭苏丹15日继位非公假 彭亨州第6任苏丹东姑阿都拉殿下明日举行接任仪式，不过并没有被列为彭亨州公共假期。

（关丹14日讯）彭亨州第6任苏丹东姑阿都拉殿下明日举行接任仪式，不过并没有被列为彭亨州公共假期。

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东姑阿都拉殿下将于明天早上11时，在北根苏丹阿布巴卡王宫继任成为苏丹。

彭亨州政府秘书拿督斯里沙烈胡丁今日发出只有一段文字的文告指出，彭亨州本月15日并非列为公共假期。

彭亨州苏丹阿末沙殿下的二王子东姑阿都拉曼是于上个星期六（12日）宣布，王室理事会同意胞兄东姑阿都拉取代抱恙无法履行职务的父王，继任为彭亨州第6任苏丹后，也披露东姑阿都拉将在继位一年后，正式举行登基仪式。

彭老苏丹无法出席另一方面，由于健康条件不允许，彭亨州老苏丹阿末沙殿下明天无法莅临见证儿子东姑阿都拉继任彭亨第六任苏丹的仪式。

彭亨州二王子东姑阿都拉曼在北根召开的新闻发布会指出，配合新任彭亨州苏丹的继任仪式，明天在北根苏丹阿布巴卡王宫即将有1600名嘉宾受邀观礼，不过碍于大殿空间有限，只允许800人进入观礼。