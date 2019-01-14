敦马促国人记取历史教训．“财富应公平分配各族” 首相敦马哈迪今日促请国人记取历史的教训，勿重蹈覆辙；财富理应公平分配给各族，以保障国家的和平与繁荣。

马哈迪（左四）在新一年的首相署月度集会上、劝勉公务员重温历史，勿重蹈覆辙。左起为副部长傅芝雅、公共服务局总监波汉和部长慕加希，右起为首相署高级副秘书长查基、副部长法力、政府首席秘书依斯迈、部长刘伟强和副首相旺阿兹莎。（图：星洲日报）

（布城14日讯）首相敦马哈迪今日促请国人记取历史的教训，勿重蹈覆辙；财富理应公平分配给各族，以保障国家的和平与繁荣。

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他说，平等权利若只限于投票和投选政府是毫无意义的，若未能取得各族平等，享有舒适、和平及繁荣的生活，就不能说是成功发展国家。

马哈迪今日在首相署的月度集会上发表第一年的训词时，如是指出。

他表示，不希望看到国家富裕，但国家财富却不能公平分配给所有的种族的状况，这必须从历史中学习。

首相说，公务员、政治领袖，政府领袖都应该了解历史，勿重蹈覆辙，确保均分国家财富。

专注克服各族贫穷问题

他说，政府需要专注于克服各族的贫穷问题，而非专注于援助较多的土著或马来贫穷社群，而且要均分国家财富，因为贫富悬殊的国家终将发生暴乱。

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马哈迪认为，只要国人能记取国家历史和曾经经历的曲折，就不会重复犯错。

种族隔阂问题仍存在

马哈迪说，大马独立61年，但各族仍未达到预期的团结，而很多人都已遗忘各族团结建国的历史。

他指出，大马人虽然保持各族文化及和平共处，但却依然存在种族隔阂的问题，这是不好和不安全的。

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“如果大马的三大民族再加上东马的种族可以共同生活，共同工作和共同游戏，国家将会更发达，这可从历史中得到启示。”

各族未达到预期的团结

首相说，大马各族目前还未达到预期即一个语文和一个文化的团结，因为一些民族盼望和祖籍国有所联系，而政府也接受这项现实。

他庆幸大马不像一些非洲国家需要诉诸武力斗争才能取得国家独立，除了1969年的种族冲突事件，大马各族是和平的，种族冲突事件对国民无益处。

他说，国家获得那些在英殖民时代下接受行政训练者的治理而取得快速发展，不像那些因为斗争才独立的国家，由一些无行政经验者来管理，且沦落至专制统治。

马哈迪说，西班牙裔美籍作家乔治．桑塔亚纳说过，“遗忘历史教训者，必将重蹈覆辙”，因此，很多不知国家历史者，应该了解国家历史，才能更明智的行动。

多元民族的大马虽然面对种族课题的挑战，但不像一些国家因为不满外来移民掌控经济而将之驱赶，但大马先贤却提供公民权，并让各族参与掌政，成立多元民族政府。