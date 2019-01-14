集团勾结狱卒起获81万冰毒‧监狱毒品供应链侦破 贩毒集团疑勾结狱卒，将毒品带进新邦令金监狱里供应给囚犯，不过这个贩毒集团最终被警方破获索，一举逮捕5人起获值81万4000令吉的冰毒、海洛因及摇头丸等毒品。

弗兹（中）展示警方起获的毒品，左二为全国毒品罪案调查总监拿督斯里莫末沙烈。（图：星洲日报）

（吉隆坡14日讯）贩毒集团疑勾结狱卒，将毒品带进新邦令金监狱里供应给囚犯，不过这个贩毒集团最终被警方破获索，一举逮捕5人起获值81万4000令吉的冰毒、海洛因及摇头丸等毒品。

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警方在柔州捕5男子

全国总警长丹斯里弗兹说，警方是于前天晚上7时至11时，在柔佛新山逮捕这5名嫌犯，他们分别是3名印裔及2名巫裔男子（年龄介于26至30岁）。

他说，初步调查显示这个活跃1年的贩毒集团，涉嫌勾结狱卒，将毒品带到监狱里贩卖给囚犯吸食。

“警方先逮捕1名30岁印裔男子，起获9.88公斤的冰毒、16.4公斤的海洛因及940颗摇头丸；随后又在一间住家逮捕2名印裔及2名巫裔男子，并扣押3辆轿车及2辆摩哆车；警方估计起获的毒品价值约81万4000令吉。

“警方相信监狱里有内鬼协助贩毒集团将毒品带进监狱里贩卖，目前已与监狱局合作展开调查。”

去年捕16万涉毒者创新高

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另一方面，弗兹补充，警方在2018年共逮捕了16万4914名涉毒者，起获总值3亿9423万令吉的各类毒品，是过去22年来的新高。

“在这些毒品当中，有4587.19公斤是冰毒、K他命217.13公斤，一粒眠909.20公斤、马丸226.11公斤、摇头丸143.66公斤；至于传统毒品方面，大麻有1880.82公斤，海洛因则有731.49公斤。”

他说，今年开年的10天里面，警方也已逮捕6197名涉毒者，包括5807名本地人及390外国人，起获的毒品值190万令吉，当中数量最多的毒品是海洛因（13.36公斤）及冰毒（11.08公斤）。