首相：迈向工业化国家．“政府续援助本地工业” 首相敦马哈迪指出，政府会继续为本地工业提供援助和支持，以便我国成为工业化国家。

复合材料圆筒比传统的金属圆筒更轻盈，即使充满14公斤液化石油气，一个娇小的女生也可以轻松提起。（图：星洲日报）

（吉隆坡14日讯）首相敦马哈迪指出，政府会继续为本地工业提供援助和支持，以便我国成为工业化国家。

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他说，惟政府的财政资源有限，所以他希望获得援助的工业加倍努力，直至他们不再需要政府的援助，届时，政府就能把有关援助提供给其他的工业。

鼓励生产本土产品

他今日为ACGAS液化石油气复合材料圆筒主持推介礼致词时说，政府已经制定了政策去扩大本地工业，不仅只协助本地投资者开拓海外市场，也鼓励他们生产本土产品。

他强调，如果人民想要看到我国成为工业国，除了政府提供援助之外，人民也应该支持本地工业和本土产品，因为若我国成为了工业国，对我国经济有许多好处。

“除了可以为大马人制造更多就业机会和创造财富，也有助减少进口产品，进而遏止马币外流。”

另一方面，他对Astana City集团与韩国现代BS＆E公司合作生产LPG复合材料圆筒表示欢迎和赞赏。

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他说，由复合材料或“玻璃纤维”制成的圆筒不会消失，需要对其进行加工或制成另一种材料，这符合政府鼓励减少使用会污染环境的塑料的努力。

马哈迪在推介礼后受询及政府为哪些工业提供援助的问题时说，政府将为该些在起步初期和有需要的工业提供援助。

出席推介礼的包括国内贸易及消费事务部长拿督斯里赛夫丁和副部长张健仁；乡村发展部长拿督斯里丽娜哈仑；Astana City集团董事经理聂莫哈末法立兹和项目总监阿都哈林；PAP-ECON首席执行员维罗治。





