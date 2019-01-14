警大道拦截罗里捕3人‧起值2900万冰毒 警方在2019开年不到2周即取得重大斩获，在一个跨国贩毒集团运送近570公斤冰毒出国时，半途截获，令贩毒集团重重受挫。

警方在太平休息站的一辆货柜罗里上起获569.5公斤冰毒，市值2900万令吉。（图：星洲日报）

（吉隆坡14日讯）警方在2019开年不到2周即取得重大斩获，在一个跨国贩毒集团运送近570公斤冰毒出国时，半途截获，令贩毒集团重重受挫。

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全国总警长丹斯里弗兹今日在新闻发布上说，警方前天在霹雳捣破一个试图将569.5公斤，价值2900万令吉冰毒运出国的贩毒集团，并逮捕3人助查。

他说，警方是在本月12日下午4至7时，在霹雳怡保和美罗展开的3项行动中，逮捕3名年龄39至49岁的男子，并充公了贩毒集团用以运送冰毒的货柜罗里。

他指出，警方根据情报，先在太平休息站逮捕一名40余岁的巫裔男子（货柜罗里司机），并从对方所驾驶的货柜罗里上起获569.5公斤冰毒。

“警方随后在怡保及美罗收费站，再逮捕2名年龄分别49及39岁的印裔男子，初步调查相信当时这个贩毒集团试图将毒品送往槟城的港口，透过水路运往其他国家。”

他说，警方在行动中也起获1768令吉现金，1辆货卡；3嫌犯已被延长扣留7天协助调查。