大马羽球超级赛‧林丹李宗伟双双缺战‧各路高手争掀男单新时代 大马的3届奥运会银牌得主李宗伟和刚刚在泰国大师赛意外屈居亚军的中国“超级丹”林丹，都各自因故缺本次大马赛，也似乎预示昔日的四大天王年代将进入新的男单争夺时代。

（吉隆坡14日讯）日本新天王桃田贤斗、中国2号种子石宇奇、奥运冠军谌龙和丹麦前世界冠军安赛龙，将聚集1月15至20日在武吉加里尔吉隆坡体育城亚通体育馆上演大马羽球超级500赛，展开冠军争夺大战，这也将是本次赛事的最大看点之一。

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大马的3届奥运会银牌得主李宗伟和刚刚在泰国大师赛意外屈居亚军的中国“超级丹”林丹，都各自因故缺本次大马赛，也似乎预示昔日的四大天王年代将进入新的男单争夺时代。

桃田石宇奇有望决战

去年表现如日中天的新科世界冠军桃田贤斗，成为本次大马赛的夺冠大热门，而在去年广州年终总决赛击败他的石宇奇，将成为他夺冠路上的拦路虎，两人有望在决赛对 决；而同处上半区的卫冕冠军安赛龙、3号种子谌龙和印尼“拚命三郎”安东尼亦对冠军虎视眈眈。

大马只有3名男单出征本次大马赛，但只有南京世羽赛铜牌得主刘国伦直接晋级正赛，他将在首圈挑战印尼8号种子托米，期待他还能创造去年勇闯半决赛的佳绩。

唯一的大马国家队男单代表李梓嘉，将在周二的入选赛首圈对阵中国选手周泽奇，次圈将与中国的赵俊鹏或泰国的西迪龚争夺正赛席位；另一男单自由人张崴烽也将从入选赛开始打起。

女单冠军依旧激烈

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女单格局在新赛季之初，看来和去年不会有太大分别，台湾世界第一戴资颖、日本2号种子奥原希望、3号种子山口茜、西班牙4号种子马琳、泰国卫冕冠军拉查诺将为冠军争破头。而大马女单有吴堇溦、谢抒芽和李盈盈向世界列强发起挑战，她们在首圈的对手分别是山口茜、中国的高昉洁和俄罗斯的科瑟斯卡雅。

大马靠双打争口气

双打方面，大马队将由刚刚在泰国大师赛夺冠的男双吴蔚昇与陈蔚强及混双陈炳顺与吴柳莹领衔争夺佳绩，国羽则要靠小将们争气。

其他参赛大马组合包括男双谢定峰与苏伟译、王耀新与张御宇、自由人阿里夫与阿兹林、徐家铭与刘隽程、女双邹美君与李明晏、许嘉雯与叶铮雯、林佩颖与张美心、张清玉与林秋仙、混双5号种子吴顺发与赖洁敏、陈健铭与赖沛君、陈堂杰与白燕微。

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其中，徐家铭与刘隽程、许嘉雯与叶铮雯、林佩颖与张美心、张清玉与林秋仙都必须从入选赛争夺正赛席位。