外长：马新关系牵涉柔．“尽快晤柔大臣” 外交部长拿督赛富丁说，随着新加坡展延举行第14届马新依斯干达特区部长级联合委员会（JMCIM）会议，他将尽快与柔佛州务大臣会面。

在赛富丁（中）见证下，原任AICHR大马代表云大舜（右）将职权移交给AICHR大马新代表鲍尔森。（图：星洲日报）

（布城14日讯）外交部长拿督赛富丁说，随着新加坡展延举行第14届马新依斯干达特区部长级联合委员会（JMCIM）会议，他将尽快与柔佛州务大臣会面。

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马来西亚与新加坡的关系，在一些层面也涉及柔佛州，所以他正安排与柔佛州务大臣会面。

他说，虽然新加坡展延了第14届马新依斯干达特区部长级联合委员会会议，然而，经济事务部长拿督斯里阿兹敏依旧赴新加坡与新加坡外长维文及国家发展部长黄循财举行双边会议，证明了大马与新加坡维系着良好的马新关系。

他今日在部门见证东盟跨政府人权委员会大马新旧代表职权移交仪式后，在新闻发布会上说，阿兹敏与新加坡当局的双边会谈，是继他本月8日与维文会晤后的正面发展。

“诚如外交部本月13日的声明，阿兹敏仍可与维文及黄循财进行协商，以解决两国双边课题，显示马新之间关系依然密切。”

他指出，上述会议的展延是对方提出，而外交部了解到新加坡背后原因，在于新加坡不满柔州务大臣拿督奥斯曼沙比安，于本月9日登上被新加坡指入侵该国海域的大马海事局浮标船Pedoman号进行巡视；而更重要的是，阿兹敏还能够在其他的双边课题上，与维文及黄循财进行协商。

他坦承，马新关系在一些课题上不单单只是大马外交部、柔佛州政府与新加坡当局而已，同时也牵涉了大马交通部及其他的政府部门如大马海事局。

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铁打师傅印尼被捕交领事部跟进

另一方面，询及上星期大马铁打师傅梁润江及15名大马人，以旅游签证赴印尼巨港疑进行商业性质的整骨疗程服务，而遭到印尼当局逮捕一事，赛富丁说，外交部将此事交由大马驻印尼领事部作进一步探讨与跟进。

根据了解，外交部官员正透过印尼棉兰当地使节官，尝试与这些大马人取得联系，希望能在明天见到他们。

云大舜任期届满．鲍尔森接任AICHR大马代表

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部长赛富丁今日说，由于东盟跨政府人权委员会（AICHR）大马代表云大舜的任期届满，他宣布由曾任捍卫自由律师团执行主任的鲍尔森，接任AICHR大马的新代表，任期2019至2021年。

他说，鲍尔森是从7名入围候选人之中，获选受委成为东盟跨政府人权委员会大马的新代表。政府深信鲍尔森能胜任捍卫基本人权的工作。

他披露，政府是继印尼和菲律宾之后，首次采纳开放式遴选的方式选出新的代表。

此外，赛富丁说，云大舜将受委为大马策略与国际研究所（ISIS）客座成员，这项委任目的，在于政府其实正在探讨人道干预及外交中心的成立。