调查：22%狮城人认同‧房东需知房客性取向 《新明日报》报道，国际数据与分析集团YouGov对1500多名新加坡人进行的调查发现，有22%（约338名）认为，租户的性取向是必须提供给房东的个人资料。

调查显示，有22％的人认为，房客必须告诉屋主个人性取向。

（新加坡14日讯）调查显示，有22%新加坡人认为，房东出租房间时，有需要知道房客的性取向。

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《新明日报》报道，国际数据与分析集团YouGov对1500多名新加坡人进行的调查发现，有22%（约338名）认为，租户的性取向是必须提供给房东的个人资料。

研究也发现，三分之二（67%）的人认为，房东在出租房子时，应该有绝对的裁决权，根据租户个人资料来判断是否满意条件，才将房子出租。

对此，从业6年的房屋经纪胡慧慧表示，屋主的疑问多数是顾及合法性，较少屋主对租户有如此特殊的规定。

“有屋主曾向我求助，租户是4男2女，租下了3个房间，但称彼此是情侣，要求在房内摆置双人床。屋主询问我说，同性情侣同住是否合法。”

她称，租户只要不做出任何出格行为，造成负面影响，多数屋主不会计较，但屋主也怕惹祸上身。

麦俊荣：性取向属个人隐私

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杰地集团执行总监麦俊荣则表示，个人性取向如同银行结单一样，属于个人隐私，租户有权不分享。

“一般屋主只收取租户的身份证或工作准证，确保他们并非非法移民，或逾期滞留者。另外，若是个别较特殊职业的房客，才需提供银行结单证明经济来源。”

对于性取向的资料，他认为，或是当中有些人观念较保守，或受宗教信仰影响。“不过，没迹象显示，屋主因租户的个人性取向而拒绝租户入住。”