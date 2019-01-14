ABL‧猛龙迎战4连客魔鬼赛程‧罗树辉：闯季后赛重要关卡 猛龙昨天（13日）在东南亚篮球联赛（ABL）主场以89比83力克珠海战狼，板凳出发的罗树辉打了33分钟，三分球13投4中，得到14分外加6篮板。上一场的“灭火英雄”新加坡新星王钟汉亦贡献10分6篮板3助攻。

猛龙球员在主场打出信心之后，接下来将面对4连客魔鬼赛程的考验。（图：星洲日报）

（吉隆坡14日讯）打完连续4个主场之后，西港马来西亚猛龙将面对“4连客”魔鬼赛程，本土射手罗树辉认为这个客场之旅对想要重返季后赛的猛龙来说很重要。

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猛龙昨天（13日）在东南亚篮球联赛（ABL）主场以89比83力克珠海战狼，板凳出发的罗树辉打了33分钟，三分球13投4中，得到14分外加6篮板。上一场的“灭火英雄”新加坡新星王钟汉亦贡献10分6篮板3助攻。

第二节时，猛龙一度领先战狼最多去到17分，却在第四节被追平比分（74比74），罗树辉赛后受访时表示：“我们没好好把握机会，一下松懈就给他们有机会反扑。有些球我们没处理好，该进不进影响到我们的士气，幸亏最后冷静下来。”

罗树辉差一点就追平自己的三分纪录，不过他更在意的是自己的体能，他说：“我不会去理会纪录，比赛后段自己没什么力了、打得太多，自己也知道双脚开始没什么力，要练多一点才行。”

猛龙在1月份“4连主”赛程中拿到3胜1负的及格战绩，包含绝杀越南西贡热火与力克卫冕冠军菲律宾火焰，含金量十足，罗树辉笑言：“打完4个主场，我们的成绩很不错，我们都没想到成绩会那么好。”

盼4客場中一定要摘勝

然而，猛龙球员收拾心情，事关连续4个客场在等待他们，对手先后是莫诺吸血鬼（16日）、西贡热火（20日）、香港东方（23日）以及菲律宾火焰（25日）。罗树辉称：“我们要在客场至少拿到1至2胜吧。如果我们要重返季后赛，那么这个客场赛程对我们来说很重要。”

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目前积分榜上，猛龙以4胜3负升上第6，领跑的仍然是菲律宾火焰（6胜2负），西贡热火与宝岛梦想家同为8胜4负，第4位澳门黑熊6胜3负、新加坡腾飞之狮7胜5负、香港东方7胜6负；下游方面，印尼群力社骑士4胜7负、泰国莫诺吸血鬼2胜8负，垫底的是珠海战狼（1胜11负）。