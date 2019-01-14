专家：可操纵搜索结果‧谷歌漏洞助长假新闻 据腾讯科技报道，英国网络安全专家维特泽-贝库玛（WietzeBeukema）日前在谷歌（Google）搜索中发现漏洞，并警告称任何人都可以轻松利用这个漏洞操纵搜索结果，而滥用相关功能将能助长假消息或假新闻的散布。

维特泽-贝库玛通过示范，将美国前总统小布什的“知识面板”，“指定”为“谁应该为911恐袭事件负责”的谷歌搜寻结果。

（八打灵再也14日讯）据腾讯科技报道，英国网络安全专家维特泽-贝库玛（WietzeBeukema）日前在谷歌（Google）搜索中发现漏洞，并警告称任何人都可以轻松利用这个漏洞操纵搜索结果，而滥用相关功能将能助长假消息或假新闻的散布。

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维特泽-贝库玛指出，有关漏洞可以允许使用者修改谷歌搜索结果中的“知识面板”（knowledge graph），并给出看起来非常真实的错误信息。

“知识面板”补充搜索查询

“知识面板”是谷歌在2012年发表的服务，是一个以结构化知识为基础的资料库，出现在谷歌搜索结果的右侧，一目了然地显示著其他重要的相关信息，用可视化和快速的事实来补充搜索查询。

目前谷歌搜集并汇整了来自Wikipedia、WorldFactbook或Freebase等来源的内容，迄今该资料库已含有超过700亿笔的事实陈述。

维特泽-贝库玛举例，假设使用者按下了“知识面板”下方的社群分享功能，它会产生一个方便用来分享的短网址，该网址含有一个以&kgmid为首的参数值，该参数值即代表特定的“知识面板”，如披头四成员之一──保罗-麦卡尼（Paul McCartney）的“知识面板”参数值为&kgmid=/m/03j24kf。

于是，使用者可以在任何分享连结中嵌入或置换成保罗-麦卡尼的“知识面板”，例如搜寻美国总统特朗普时，右方却会出现保罗-麦卡尼的“知识面板”。

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此外，谷歌还提供了另一个&kponly参数以让“知识面板”直接取代整个搜寻结果，代表使用者只能看到“知识面板”，而无法参考其它的搜寻结果。

指谷歌仅关闭未修改漏洞

维特泽-贝库玛为此建立了多个展示案例，例如搜寻“谁应该为911恐袭事件负责”时，出现的是美国前任总统布什的“知识面板”，或者是搜寻欧巴马的出生地时，出现的竟是肯亚的“知识面板”。

他指出，相关漏洞将可用来扰乱视听，而且他早在一年前就知会了谷歌，当时谷歌直接关闭了他所检举的漏洞而未修改；对此他认为，在此一假消息或假新闻满天飞的时代，谷歌身为人们所信赖的平台，允许这样的漏洞继续存在是不负责任的。