阿兹敏：JMCIM会议展延．马新关系仍密切 针对马来西亚-新加坡依斯干达特区部长级联合委员会（JMCIM）会议展延一事，经济事务部长拿督斯里阿兹敏表示，马新两国关系仍然密切，不妨碍两国处理双边关系课题。

阿兹敏（右）和维文共进晚餐后，两者在脸书上传在新加坡河沿岸漫步的合照。（图：星洲日报）

（八打灵再也14日讯）针对马来西亚-新加坡依斯干达特区部长级联合委员会（JMCIM）会议展延一事，经济事务部长拿督斯里阿兹敏表示，马新两国关系仍然密切，不妨碍两国处理双边关系课题。

广告

新加坡日前不满柔佛州务大臣拿督奥斯曼沙比安越界海巡后，马新双方决定展延该会议，让两国关系的发展出现更多揣测。

惟阿兹敏对《马新社》说，该会议讨论的课题，部份涉及两国外交部双边关系，因此经过考量后决定展延会议。

他也于今日如常代表大马与新加坡国家发展部长黄循财及外交部长维文进行会面，并预计在会面上回答14道关于马新双边关系的课题。

脸书发布与维文合照

他日前通过脸书发表帖文强调，将以积极的态度解决两国双边课题，并形容两国毗邻的关系是“彼此不分你我”，共同合作为民创造更美好的未来。

另外，阿兹敏与维文于周六共进晚餐后在脸书发布合照，强调和澄清两国关系维持紧密，皆以开明和坦率的态度处理双边关系。

广告

维文也在脸书披露，在全球经济转型下，两国未来会有更多的合作。