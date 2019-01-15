黄天发将会卫长商议·力保 护士学院 （山打根14日讯）州卫生及人民和谐部长拿督黄天发将与联邦卫生部长祖基菲里阿末会面，促请打消关闭拥有53年历史的山打根护士学院的念头。

州卫生及人民和谐部长黄天发（前排右）与护士学院学员交流。

（山打根14日讯）州卫生及人民和谐部长拿督黄天发将与联邦卫生部长祖基菲里阿末会面，促请打消关闭拥有53年历史的山打根护士学院的念头。

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呈州内阁会议讨论

黄天发表示，他会把这件事带到州内阁会议讨论。

黄天发连同根护士学院院长佘信美及肯特医院院长法兰西保罗等今早开会谈论该学院面临被关闭的问题。一行人较后也视察护士学院的现状。

传2年后关闭

黄天发补充，虽然目前山打根护士学院未收到正式通知，不过有消息指出卫生部有意在2年后关闭该学院。

他表示近期将与卫生部长进行会面，同时草拟相关文件，将该院目前所面对的问题，带到州内阁讨论。

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“我相信，首长拿督斯里沙菲益也不会同意关闭山打根护士学院。”

沙巴的护士训练班始于山打根，于1965年5月17日在肯特医院大楼授课，直至2004年由州政府接管，翌年在新院址开课，2017年正式命名为根护士学院。

作为山打根唯一的护士学院，黄天发认为该学院设施齐全，具有保留价值，以便进行提升。

前排左三起为黄天发、肯特医院院长法兰西保罗以及山打根护士学院院长佘信美等参观护士学院。

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明年或不招生

根护士学院院长余信美在会上汇报时透露，卫生部有计划于2021年关闭该学院，倘若证实，该学院明年将不会招收新生。

该学院的护士课程每届为期3年，今年招收的新生将于2021年毕业。

余信美表示，今年仍会如以往般招生，招生人数30至50名不等。一旦学院关闭，学员将根据所修读的专业，分配到斗湖或亚庇分院完成培训。

她表示，该学院计划未来专注于培训根区医院内部职员，同时，支持联邦卫生部的决定或建议，并将对转型计划承担起相关责任。

医院或吸纳学院院址

法兰西保罗表示，倘若护士学院被关闭，肯特医院打算提出使用护士学院院址的建议，以克服医院大楼卫生服务超出负荷的问题。

“不过，医院仍然需要培训护士，尤其是护士进修班。”