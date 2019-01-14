澄清失业汉利器伤多人谣言‧警：网民以讹传讹 社交媒体日前流传指一名失业男子手握剪刀坐在儿童娱乐场喃喃自语，旁人趋前关心反让他情绪失控后，众人合力将他制伏召警处理后，却在网络演变成疯汉持利器刺伤多人的谣言。

（八打灵再也14日讯）槟城一名失业男子发狂以利器刺伤多人？警方对此做出否认，澄清这是网民以讹传讹而来的谣言！

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社交媒体日前流传指一名失业男子手握剪刀坐在儿童娱乐场喃喃自语，旁人趋前关心反让他情绪失控后，众人合力将他制伏召警处理后，却在网络演变成疯汉持利器刺伤多人的谣言。

对此，槟岛西南区警区主任安峇拉甘警监澄清，有关案件是于本月11日下午5时在峇央峇鲁一带发生，并没有人在这起事件中受伤，而有关男子也已经被警方拘捕。

他表示，该名30岁的失业男子在组屋底层的儿童娱乐场手握利剪喃喃自语，一名43岁承包商趋前关心，该失业男突然举起剪刀与对方对峙。

“该名承包商试图夺走该名失业男子的剪刀，但并不成功，而该名失业男子随后逃跑到附近的巴士站。

“而由于担心该失业男子会伤害到别人，特别是附近的孩童，因此该名承包商最后在数名民众的协助下，联合将该失业男子制伏。”

安峇拉甘表示，该名失业男子被制伏时，其下巴、双手及左脚受伤，但除了他之外，并没有其他人在这起事件中受伤。

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他也敦促民众不要就此事做出任何不实的猜测，以免造成社会大众的恐慌。

根据警方调查，失业男拥有毒品前科，但尿检呈阴性没吸毒，也无精神病治疗记录，因失业男曾用剪刀对峙承包商，警方援引刑事法典第506条文（刑事恐吓）调查此案。