拥4千万追踪者 ‧ 脸书禁菲假账号群组 脸书指出，他们已禁止一个拥有4300万追踪者及运作数百个书社交媒体专页的菲律宾电子营销群组运作，表示他们是因后者的不实行为及使用假账号才采取行动。

（马尼拉14日讯）脸书指出，他们已禁止一个拥有4300万追踪者及运作数百个书社交媒体专页的菲律宾电子营销群组运作，表示他们是因后者的不实行为及使用假账号才采取行动。

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据《法新社》报道，脸书表示已经禁止菲律宾数字营销集团在社交网络上运行数百页，拥有4300万粉丝，指责其“不真实行为”并使用虚假账户。

脸书因无法对付在该平台的仇恨言论及误导性讯息遭到批评后，便采取行动删除假帐号。

菲律宾人是全球最活跃的社交媒体用户，因此该国也是打击假新闻的关键。脸书说，他们在周四已移除220个脸书专页、73个脸书账号及29个Instagram账号；它们是由拥有4300万追踪人数的Twinmark Media Enterprises运作。

“我们决定移除有关组织及其管理的专页及账号，这是因为他们上传的内容屡次违反我们的歪曲及垃圾信息条款。”

脸书指责Twinmark公司的不实行为，使用假账号使用户进入广告农场，并销售脸书专页访问量以增加发布量，从中赚取利润。

公司职员：无可奉告

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《法新社》就此事询问该公司在马尼拉的一名职员，后者透过电话仅表示无可奉告。

据英国We Are Social调查，菲律宾人每天浏览社交网站的平均时间为4小时，是全球之冠；德国统计网站Statista则预测，截至2018年10月，菲律宾共有7300万名脸书用户，在全球脸书用户量排行第六。

脸书去年10月已删除菲律宾95个专页及39个账号的网络，包括一个拥有480万追踪者的账号网络，因他们也同样违反了歪曲及垃圾信息条款。