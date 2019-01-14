狮城外长：检讨领空管理水价等．冷静合理处理新马问题 新加坡外交部长维文说，新加坡会尽全力以“冷静、合理和专注”的方式，处理新马关系中的所有问题。

（新加坡14日讯）新加坡外交部长维文说，新加坡会尽全力以“冷静、合理和专注”的方式，处理新马关系中的所有问题。

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《联合早报》报道，维文今天在国会就新马关系发表部长声明说，新加坡在双边议题上的处事手法，也涵盖对新山港界和实里达机场仪表降陆系统（I LS）以外的其他问题。

这包括马来西亚提出要重新检讨新马两国在1974年签署的关于柔佛南部领空管理的安排。

维文说，新加坡一旦收到大马的提案，将会对此进行探讨。不过他强调，这类涉及航空安排的问题，包括同国际各方利益相关者进行召回，不可能在一夜之间解决。

指飞行管制区违程序

维文批评，大马在巴西古当上空设立2000至5000公尺的永久飞行管制区，迫使进出实里达机场的客机必须在机场附近突然大幅度升空和下降，以越过飞行管制区，这违反了国际民用航空组织（I C A O）的既定程序。

他说，在全球各地，民航都是跨界运作的。

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然而，大马民航局在去年12月25日发出的“飞行员通知”（Noticet o Airmen，简称NOTAM），在巴西古当上空设立永久飞行管制区，迫使客机在抵境或离开实里达机场时，必须突然升空6000公尺以避开管制区，这违反I C A O的标准。

他也说，大马举动影响了实里达机场的民航交通、航空效率及安全，但新加坡民航局作为该领空的航空交通管理者，却没有得到大马当局的知会或协商。

须遵循国际法及规范

维文也披露，他上周和大马外交部长拿督赛富丁都同意，两国交长应在近期内见面，商讨ILS和永久飞行管制区的课题。新马双方做事要有诚信，遵循国际法及国际规范，并尊重现有协议。

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外交政策力度有赖团结韧性

维文重申，新加坡外交政策的力度有赖于国内的团结一致和韧性，以及新加报对外不会胆怯畏缩，也不会被收买。有鉴于此，全面防卫及为新加坡武装部队投入资源尤其重要。

他指出，韧性涵盖的范围包括改善新加坡的水供基建，也就是新生水和海水淡化水，以及使新加坡食物来源更多元化，加上确保新加坡劳动市场多元化，且人员众多。

他说，新加坡作为资源有限、幅员小的国家，自独立以来就不断追求安全和韧性，而不是只有在不安定的时候才寻求安全和韧性。

“我有信心，我们在力争保障新加坡我国的独立、领土主权、安全和繁荣时，我们能继续得到国会殿堂两党的大力支持，以及所有国人团结一致迈向共同目标。”

马是否有权检讨水价

新马总检长续会谈讨论

针对马来西亚是否仍有权利可检讨1962年新马水供协定中所列的水价，新加坡和马来西亚的总检察长接下来会继续会晤，了解彼此的立场。

维文说，大马首相马哈迪去年11月与李显龙总理会晤时，提及检讨水价的事项。两国领导人同意由新马两国的总检察长会谈，了解彼此对这个事项的立场。

他表示，新加坡总检察长黄鲁胜和大马总检察长汤米汤姆斯去年12月会晤后，“很不幸的，之后因为新山港口界限和实里达机场仪表降陆系统引发的新课题影响了他们的讨论，但他们会继续会面讨论。”

维文说，大马近期在航空和领海问题上所采取的行动，破坏了新马两国多年来的现状，新加坡副总理兼国家安全统筹部长张志贤和财政部长王瑞杰去年底到大马同首相马哈迪会面，传达了李显龙总理对此的“严正关注”。