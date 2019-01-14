嘛嘛店卖蜥蜴肉是旧闻‧贸消部：勿循环再传 国内贸易及消费事务部敦促公众，不要再循环转发有关一间嘛嘛餐馆处理蜥蜴肉的旧闻，以免造成社会大众不必要的恐慌。

社交媒体上流传嘛嘛餐馆售卖蜥蜴肉的消息，其实是循环再传的旧闻。

（吉隆坡14日讯）国内贸易及消费事务部敦促公众，不要再循环转发有关一间嘛嘛餐馆处理蜥蜴肉的旧闻，以免造成社会大众不必要的恐慌。

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根据《阳光日报》报道，近期社交媒体上流传一则消息，内容指有一间位于雪州无拉港的嘛嘛餐馆，在其餐馆范围内处理蜥蜴肉，而其餐馆内更张挂可兰经经文，试图混淆公众误以为该餐馆是清真的。

对此，国内贸易及消费事务部雪州执法组主任阿兹曼亚当表示，他们在调查后发现，有关被指在餐馆范围内处理蜥蜴肉的嘛嘛餐馆，实际上早已没有在无拉港营业。

嘛嘛店已结束营业

“有关案件实际上发生在2017年8月8日，而我们也早已经就此事情采取了行动。然而，随著有关课题重新在社交媒体上流传，我们也重新展开调查，并发现该嘛嘛餐馆已经没有在运作。

“我们要提醒社会大众，以后再有任何类似的事件都应该直接和有关当局沟通，这才是本来应该做的，因为如果我们循环转发旧闻，将只会给社会大众造成不好的影响。我认为这样的情况必须要停止。”

此前，有一名网民在社交媒体上声称有关餐厅冒充为穆斯林餐馆，并在餐馆内张挂可兰经经文。

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有关网民还上传了一个视频，声称该餐馆的一名工作人员正在处理一只蜥蜴。