澳洲网球公开赛‧时隔4个月重返赛场‧纳达尔强势闯次圈 澳洲网球公开赛在周一展开男单首圈争夺，时隔129天重返赛场的西班牙“红土之王”纳达尔，没有遭遇挑战下横扫东道主选手达克沃思，携手凯文．安德森、巴西拉斯维利晋级次圈。

伤愈复出的纳达尔成功在澳网打响首炮，放眼争夺冠军（法新社照片）

（墨尔本14日综合电）澳洲网球公开赛在周一展开男单首圈争夺，时隔129天重返赛场的西班牙“红土之王”纳达尔，没有遭遇挑战下横扫东道主选手达克沃思，携手凯文．安德森、巴西拉斯维利晋级次圈。

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时隔4个多月再次参加比赛、赛会2号种子纳达尔以6比4、6比3、7比5擒下达克沃思，拿下2019年新赛季开门红，第13次闯进澳网次圈，接下来可能碰上埃布登或德国的施特鲁夫。

納達爾：還想在墨爾本呆更久

这位17次大满贯冠军，因为去年9月在美网半决赛时遭受脚踝伤势，不得不退赛，利用了很长一段时间休养。但能在复出的首场比赛就重新找回状态，32岁的纳达尔让人佩服。他受访时说：“在很多个月后再次重回赛场并不容易，特别是在比赛中面对每分必争的对手。”

曾是2009年赛会冠军的纳达尔补充：“能够重返罗德拉沃尔球场比赛，感觉真好。我还想继续在墨尔本待得更久（不想早早被淘汰）。”

当天其他比赛，南非“大炮”兼5号种子安德森经历2小时53分钟后，以6比3、5比7、6比2、6比1取胜法国选手曼纳里诺，挺进次圈。另一格鲁吉亚19号种子巴西拉斯维利则在3盘后以6比4、4比6、7比6（6）、6比3力克美国的克里斯多福．厄班克斯。