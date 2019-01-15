仙本那县会挨批拒妥协·垃圾虫“猴衣”升级 （仙本那14日讯）尽管遭到多方批评，仙本那县议会依旧捍卫要乱丢垃圾的垃圾虫穿写有“猴子”字眼的背心进行社区服务的做法，强调此举有助解决县内的垃圾问题。

仙本那县议会推行“升级版”猴子字眼背心外套，供乱丢垃圾的垃圾虫进行社区服务时穿戴，以示县议会对市内清洁卫生的重视。

（仙本那14日讯）尽管遭到多方批评，仙本那县议会依旧捍卫要乱丢垃圾的垃圾虫穿写有“猴子”字眼的背心进行社区服务的做法，强调此举有助解决县内的垃圾问题。

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仙本那县官比雅努士康东感激民众对县议会的关注和批评，不过他认为，当局有必要采取严厉的行动，解决仙本那存在已久的垃圾和肮脏问题。

他也披露，负责监督和执行县内清洁的“雨伞联合行动”委员会已决定，推出“升级版”的猴子外套，除了印有猴子图片外，也会加上“捡垃圾义工”（Kerja amal mengutip sampah）。

“我们要向所有人，包括游客传达我们在确保仙本那成为‘零垃圾’城市上是认真的。”

县官：当地人才了解严重性

比雅努士今日在仙本那海丰大酒店召开的新闻发布会上，受询有关最近备受批评的身穿“猴子外套”进行社区服务一事置评时，向记者这么表示。

他指出，尽管县议会这项“措施”在之前收到很多正面和负面的反馈，但他强调，他们是当地人，他们了解仙本那县垃圾问题的严重性。

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“我们不会在此课题上妥协和做出让步。”

仙本那县官比雅努士康东（左二）向前往仙本那市镇内视察清洁卫生情况的沙巴首席部长拿督斯里沙菲益阿达（左四）讲解镇内的清洁情况。

4月前达致零垃圾城

此外，比雅努士也指出，该委员会也已为县内的清洁问题设下关键绩效指数（KPI），设下要在今年4月前把仙本那县打造成“无垃圾县”的目标。

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他说，县议会自去年11月推行“雨伞联合行动”后，迄今已向48名乱丢垃圾的民众开罚，当中包括2名中国游客。

罚款拟调高至500令吉

比雅努士表示，在48名被开罚的民众中，有32人包括该2名中国游客选择缴付100令吉的罚款，至于剩下的16人则选择进行1小时的社区服务，取代缴付罚款。

“委员会目前正考虑把相关罚款提高至500令吉，以及把社区服务的时间增至两小时，我们也考虑推行其他更具‘创意’的惩罚。”

享有潜水天堂美誉的仙本那，为摆脱沙巴最肮脏小镇的形象，在今年起严打垃圾虫，任何人被发现随地丢垃圾，就依法惩罚，若无法缴付罚款，则以社区服务取代罚款。