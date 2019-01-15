挨批太严厉拒县会拒妥协·垃圾虫“猴衣”升级
挨批太严厉拒县会拒妥协·垃圾虫“猴衣”升级
（仙本那14日讯）尽管遭到多方批评，仙本那县议会依旧捍卫要乱丢垃圾的垃圾虫穿写有“猴子”字眼的背心进行社区服务的做法，强调此举有助解决县内的垃圾问题。
仙本那县官比雅努士康东感激民众对县议会的关注和批评，不过他认为，当局有必要采取严厉的行动，解决仙本那存在已久的垃圾和肮脏问题。
他也披露，负责监督和执行县内清洁的“雨伞联合行动”委员会已决定，推出“升级版”的猴子外套，除了印有猴子图片外，也会加上“捡垃圾义工”（Kerja amal mengutip sampah）。
“我们要向所有人，包括游客传达我们在确保仙本那成为‘零垃圾’城市上是认真的。”
县官：当地人才了解严重性
比雅努士今日在仙本那海丰大酒店召开的新闻发布会上，受询有关最近备受批评的身穿“猴子外套”进行社区服务一事置评时，向记者这么表示。
他指出，尽管县议会这项“措施”在之前收到很多正面和负面的反馈，但他强调，他们是当地人，他们了解仙本那县垃圾问题的严重性。
“我们不会在此课题上妥协和做出让步。”
4月前达致零垃圾城
此外，比雅努士也指出，该委员会也已为县内的清洁问题设下关键绩效指数（KPI），设下要在今年4月前把仙本那县打造成“无垃圾县”的目标。
他说，县议会自去年11月推行“雨伞联合行动”后，迄今已向48名乱丢垃圾的民众开罚，当中包括2名中国游客。
罚款拟调高至500令吉
比雅努士表示，在48名被开罚的民众中，有32人包括该2名中国游客选择缴付100令吉的罚款，至于剩下的16人则选择进行1小时的社区服务，取代缴付罚款。
“委员会目前正考虑把相关罚款提高至500令吉，以及把社区服务的时间增至两小时，我们也考虑推行其他更具‘创意’的惩罚。”
享有潜水天堂美誉的仙本那，为摆脱沙巴最肮脏小镇的形象，在今年起严打垃圾虫，任何人被发现随地丢垃圾，就依法惩罚，若无法缴付罚款，则以社区服务取代罚款。
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