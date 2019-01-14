澳洲网球公开赛‧女單冷風吹2種子落馬‧科貝爾莎娃順利晉級 曾于2016年在澳网赢得生涯首个大满贯冠军的科贝尔，她今日回到福地以两盘6比2横扫斯洛文尼亚的赫尔科格，轻松过关。而前美网冠军、年仅25岁的史蒂芬斯也没有遇到麻烦，以6比4、6比2胜出队友唐塞恩德，继2014年后再次在澳网正赛获胜。

（澳洲‧墨尔本14日综合电）澳洲网球公开赛女单方面，各路种子选手包括德国2号种子科贝尔、美国名将史蒂芬斯、俄罗斯美女莎拉波娃等晋级次圈。然而冷风吹袭，前法网冠军、拉脱维亚的奥斯塔篷科意外出局，惨遭一轮游。

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曾于2016年在澳网赢得生涯首个大满贯冠军的科贝尔，她今日回到福地以两盘6比2横扫斯洛文尼亚的赫尔科格，轻松过关。而前美网冠军、年仅25岁的史蒂芬斯也没有遇到麻烦，以6比4、6比2胜出队友唐塞恩德，继2014年后再次在澳网正赛获胜。

自禁药复出后连续2年参赛的俄罗斯好手莎拉波娃，不费吹灰之力以两盘6比0轻取英国的哈里特‧达尔特，挺进次圈。

今年女子赛场冷风“吹得早”，德国14号种子戈尔吉丝不幸以6比2、6比7（5）、4比6惨遭美国选手柯林斯逆转，成了赛会第一位被淘汰的种子选手，也是她继2009年后再次首圈出局。

拉脱维亚22号种子奥斯塔篷科随后也没能摆脱低迷状态，以1比2不敌希腊选手莎卡丽，吞下跨赛季5连败。

另外，白俄罗斯11号种子萨巴伦卡、法国19号种子卡罗琳．加西亚、英国20号种子孔塔、乌克兰24号种子图萨伦科都纷纷闯过首圈。