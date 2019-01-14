孩子玩电玩频输‧父纠众打拒“让赛”少年 疑孩子屡次输掉游戏，印裔男子不满华裔少年拒绝“让赛”输给自己孩子，竟纠众到商场“报仇”，将19岁的少年打至重伤。

华裔少年被群殴时，有大批民众围观，一些网民也拍下视频上载脸书。（图：星洲日报）

（森美兰‧芙蓉14日讯）疑孩子屡次输掉游戏，印裔男子不满华裔少年拒绝“让赛”输给自己孩子，竟纠众到商场“报仇”，将19岁的少年打至重伤。

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此事件是于上周五（11日）晚上9时许，发生在芙蓉金马扬商业广场的一间商场。

此事的殴打过程视频及伤者的照片已在社交媒体上广传，引起网民议论纷纷，警方日前也采取逮捕行动，扣查了4名男子，包括3名印裔及1名华裔。

印裔父亲愤怒纠众殴打

知情网民指出，事情是起因是一名印裔男子，疑不满华裔少年在与其孩子的玩游戏过程，不断取胜且不愿让步认输，在心生愤怒下，招来数人联手殴打华裔少年。

由于此事发生在商场门口，不少民众围观，也拍下视频上载脸书。

该名少年在暴打下受重伤，目前在芙蓉端姑查化医院加护病房救治。据悉，伤者除了多处受伤，其脊椎也有骨折的迹象。

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网络上流传受伤的华裔少年送往医院的照片，伤者目前仍在深切治疗部接受治疗，據悉伤势严重，甚至出现脊椎骨折。（圖：星洲日報）

伤者友：印父给钱要求故意输

少年听不懂 取胜被打

声称是当事人友人的网民，也在脸书上道出整个事情的经过，该名网民也证实，此事发生的起因，确实因为玩游戏所引起。

她指出，事发时，华裔少年及印裔少年正在商场的游戏区打电动游戏，惟华裔少年连玩数次都取胜，引起印裔少年的不满。

拿椅子丢向少年

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“为了让自己的孩子高兴，陪伴在旁的印裔父亲，利用2令吉要求华裔少年，在下一场游戏中故意输给自己的孩子，但该名华裔少年不明白对方表达的意思。”

结果，在该名华裔少年再度取胜后，气上心头的印裔父亲直接拿起身旁的椅子，朝少年身上丢去，还用脚踹了少年数次，过后就纠众到场。

她指出，该名少年被6至7名印裔男子群殴。

其中一名参与群殴的印裔男子，当场落网扣查。（图：星洲日报）

警：4人延扣助查

芙蓉警区主任张福宝指出，警方在当晚10时15分接获投报后，在5分钟内赶抵现场展开调查，并逮捕了4名年龄介于21至39岁的男子。

他指出，4嫌犯被延长扣留至15日助查。

“根据警方初步调查显示，殴斗事件确实在商场游戏区，双方因误会而引发冲突。”

张福宝说，警方援引刑事法典第148条文（持械骚动）调查此案，由于案件仍在调查中，他促请民众切勿散播谣言，并主动协助警方进行调查。

吁知情者提供情报

他提到，警方仍在追查另一名涉案者的下落，其身份已被警方鉴定，他也呼吁知情者主动向警方提供情报，并联络查案官莫哈末那基06-6033284，或联络芙蓉警区热线06-6014999。