“未决定废除SOSMA”．慕尤丁：再给政府一些时间 内政部长丹斯里慕尤丁指出，政府还在讨论是否废除、修改或保留2012年国家安全罪行（特别措施）法令（SOSMA）。

（布城14日讯）内政部长丹斯里慕尤丁指出，政府还在讨论是否废除、修改或保留2012年国家安全罪行（特别措施）法令（SOSMA）。

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他披露，除了上述法令外，其他还在研究修正或废除的法令尚包括1948年煽动法令、2017年防范罪案法令、2015年防恐法令、1984年印刷及出版法令以及2012年和平集会法令。

慕尤丁今日在部门的常月集会上发表2019年新年献词后，在新闻发布会上受询及政府到底何时将对相关法令作出定夺时，呼吁各界保持耐心，再给政府一些时间。

研究小组需听各方意见

“事实上，我今天才听取官员对相关法令修改或废除的汇报，大家需要保持耐心。”

慕尤丁说，在过程中必定会有一些猜测或假设性的问题，他希望各界不要以他发表的言论下定论，就好比律师公会。

“其实我发表的谈话还不完整的，因为有关讨论还在进行中，有关研究小组还得听取各方的意见，包括总检察署的意见才能提呈给内阁过目和寻求通过。”

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他表示，现在最好就是等候新法案或修正部份的草拟，大家稍安勿躁。

慕尤丁上个月出席土著团结党的代表大会时，则披露希盟政府会保留国家安全罪行（特别措施）法令，以确保国家安全。

他说，尽管该法令存有缺点，但涉及防范性扣留的安全法令暂时仍有需要保留；但已废除的内安法令就不会有回头路。

“我们同意，如有需要会再征询利益相关者如人民之声、大马人权委员会、甚至是律师公会等非政府组织的最后意见。”

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他披露，政府已设立了一个技术委员会进行多方面的研究，特别是存有争议的法律，一如希盟政府在第十四届全国大选前对选民许下的竞选承诺般。

“我们要确保当这些修正法案呈上国会时，所有国会议员都明白，并最终支持政府提呈的法案。”

决定让阿威留任内政部秘书长

另一方面，慕尤丁也说，是他决定让拿督斯里阿威留任内政部秘书长。

他指出，因为他觉得本身跟后者合作愉快，没有问题，所以他才向有关当局上诉。

“是我提出上诉的，因为我需要一位有经验的旧人，毕竟我在部门算是新人。”

针对拿督加米尔甫上任不到两周就卸下移民局总监一职事，他披露，其实他并没有受通知这项委任。

他说，一般在部门或属下机构有空缺时，部长都会受通知，可是他不知道公共服务局也做了决定，后来他向该局提呈新建议的人选获得接纳。

询及申请宣判孩子改教无效而赢得官司案的英迪拉之前要求警方协助寻找前夫和孩子的事，慕尤丁表示要去查，本身不记得每一宗案件。

弗兹：无英迪拉前夫孩子消息

出席记者会的全国总警长丹斯里弗兹也回应说，警方已受法庭指示寻找两人的下落，只是目前还未有任何回应。

“这是法庭的指令，警方刑事调查总监之前也通过记者会呼吁各界人士提供情报，无奈到现在还是没有消息。”