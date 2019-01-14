大山腳香妃城緣慳雲頂決戰‧紫盟決賽圈6強塵埃落定 在末轮需拿下至少12分才能超越位居第6名沙登的大山脚全星队在早场以8比9不敌上届亚军甲洞后，决赛圈球队便宣告笃定；稍后八打灵对沙登的比赛也成“例行公事”，最终由八打灵13比7取胜，报回首阶段以10比12不敌之仇。

（赛城14日讯）2018/19赛季SS紫盟羽联第2阶段昨日落幕，决赛圈6强人马随之尘埃落定，八打灵、甲洞、地不佬市与沙登加入此前首阶段已提前晋级的安邦再也和蒲种联军行列；大山脚全星与香妃城则缘悭云顶决战。

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在末轮需拿下至少12分才能超越位居第6名沙登的大山脚全星队在早场以8比9不敌上届亚军甲洞后，决赛圈球队便宣告笃定；稍后八打灵对沙登的比赛也成“例行公事”，最终由八打灵13比7取胜，报回首阶段以10比12不敌之仇。

而刚在泰国羽球超级300赛不敌林丹，止步8强的詹俊为马不停蹄地归国代表八打灵与澳洲外援格罗娅搭配出战混双，虽最终2比3惜败沙登马中组合叶家祥与刘琳，但仍成为比赛一大亮点。

对此八打灵教练伊斯迈尔表示，“一个单打球员应该能够控制整个球场，如果他不能在双打中做到这点，那他就有问题了。”

但这非詹俊为首次在正式比赛中出战混双，他曾于2014年南京青奥会在各国混搭的羽球混双项目中，与香港选手吴芷柔搭配，最终夺下金牌。

八打灵有意引援征决赛圈

另外，伊斯迈尔也透露，当转会窗口打开时，八打灵将考虑引进或更换哪些球员，以提高球队水平迎战决赛圈。

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2018/19SS紫盟羽联决赛圈将于2019年1月24日至27日在云顶云星剧场举行。