传统年菜跟上时代·扣肉网上卖 （亚庇14日讯）传统年菜扣肉网上销售，你也上网订购了吗？

扣肉是本地华裔家庭年夜饭必备的佳肴之一（图由罗善美提供）。

（亚庇14日讯）传统年菜扣肉网上销售，你也上网订购了吗？

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扣肉是沙巴华裔家庭必备的传统年菜之一；由于烹制过程颇费工夫，而且手艺讲究，因此大部分准备年夜饭的家庭都会于春节之前购买，先放入冰箱冷藏，除夕夜才加热享用。

随着年关将近，扣肉的需求量大增，不少对自己手艺有自信的妇女或家庭式业者趁机推出扣肉、年糕、年饼或扎蹄等，并把消息贴上社交网站，这种做法于近年越来越普遍。

每年可卖300碗

在网上销售“客家扣肉”的罗善美受访时说，她的母亲向来会于春节来临之前大量制作扣肉，每年可销售大约200至300碗，而今年是她首次将消息贴上社交网站。

罗善美表示，她出售的扣肉分小、中和大碗，价格依序为30令吉、50令吉和70令吉，价格和去年一样，并提供送货服务，目前已经有人开始预订。

她表示，扣肉烹煮好后会尽快交给顾客。同时，为了保持扣肉的口感和新鲜度，她会建议顾客避免把扣肉放进冰箱存放太久。

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经济不景销量减少

罗善美表示，今年的扣肉销售情况似乎不比去年炽热。她认为这是经济不景，人民收入减少的原因所导致，并非受到传统年夜饭习俗式微所影响。

另外，她表示，春节来临期间，扣肉的主要原料五花肉（腩肉）及芋头变得非常抢手。她称，若非提早向批发商预订，根本无法购买到品质好的芋头等。

此外，由于春节脚步迫近，她预料年菜食材如五花肉及芋头的售价将于这个周末之前涨价，并表示这是正常现象。

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商家薄利多销

扣肉不起价

尽管用来制作扣肉的食材涨价，仍有一些扣肉销售业者采取薄利多销策略，维持扣肉价格。

丹南知名的猪肉春卷、肉丸和扣肉零售兼批发商陈先生受访时指出，尽管食材涨价，他今年出售的扣肉价格不变，在当地一碗售价60令吉；在亚庇则加入运输成本，售价65令吉。

他表示，由于采取薄利多销策略，今年春节来临期间的扣肉销售情况没有受到太大影响。

家庭式生意 或稍涨价

唯陈先生指出，一些制作扣肉出售的家庭式业者可能会受到影响，稍微提高售价。

他指出，作为扣肉原料的五花肉售价从2017年杪的每公斤22令吉，逐渐涨到现在每公斤26令吉。

亚庇区一名制作扣肉的家庭式业者受访时指出，她所购买的芋头每公斤售价25令吉，五花肉则每公斤售价30至35令吉。

