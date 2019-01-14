慕尤丁：内政部今年目标．“落实大蓝图兑现宣言” 内政部长丹斯里慕尤丁披露，内政部今年将把重心放在2015至2020年的内政部政策大蓝图、第11大马计划中期检讨报告以及兑现政府的竞选诺言。

（布城14日讯）内政部长丹斯里慕尤丁披露，内政部今年将把重心放在2015至2020年的内政部政策大蓝图、第11大马计划中期检讨报告以及兑现政府的竞选诺言。

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他今日在内政部的常月集会上发表2019年新年献词时说，根据环境分析，内政部已鉴定了许多要解决的课题和国家安全方面的挑战。

“当中包括区域和边防安全、恐怖和极端主义、网络犯罪、打击非法外劳、商业罪案及各部门的廉正服务。”

“因此，我们今年会研究和草拟新的政策和法案，尤其与国家安全相关的法律。”

较早时，慕尤丁也颁发“国家英雄有功勋章”给现任全国总警长丹斯里弗兹、前任全国总警长以及4任前副总警长；前任总警长有敦韩聂夫、丹斯里拉欣诺、丹斯里诺连麦、丹斯里慕沙哈山、丹斯里依斯迈奥马和丹斯里卡立。