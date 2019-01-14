慕尤丁：柏马诺兰称没威胁村长．“由选民决定是否接受” 土著团结党总裁丹斯里慕尤丁指出，虽然他没有真正了解公正党上议员柏马诺兰威胁金马仑高原原住民村长的事件，既然对方已澄清，就由当地选民选择是否接受解释。

（布城14日讯）土著团结党总裁丹斯里慕尤丁指出，虽然他没有真正了解公正党上议员柏马诺兰威胁金马仑高原原住民村长的事件，既然对方已澄清，就由当地选民选择是否接受解释。

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指不在现场不能评论

他表示，本身当时不在现场，也没有真正了解对方说此话的原意，他不能评论。

根据一个外泄的视频，柏马诺兰被指威胁原住民村长，声称村长不支持希盟候选人就不获得津贴的言论。

也是内政部长的慕尤丁今日出席部门常月集会和发表2019年新年献词后，在新闻发布会受询此事说，假如希盟在金马仑高原国席补选中获胜，希盟能做得比国阵更好，因为希盟有能力和资源，把金马仑高原发展得比现在更好，而不只是一个旅游景点。

他强调，每一场补选都很重要，因为每个政党都想获胜，希盟已展开系列的竞选活动。

“金马仑高原国席补选充满挑战，因为我们需要各族人民的支持，不只是原住民的支持；我相信我们的竞选团队已经深入当地向选民解释课题和工作及临时地契（TOL）等等，以解决民生课题。

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另外，针对希盟卷入补选派钱风波一事，慕尤丁表示他不在现场，不愿置评，避免事情复杂化。