与亲友闲聊鎗手上门‧承包商遭开15鎗夺命 这起谋杀案今日凌晨12时许在双溪槟榔政府组屋发生，死者是那兹鲁希山，拥有刑事法典第148条文（持械骚乱）、第326条文（严重伤人）及第507条文（以匿名通讯进行刑事恐吓）前科。

枪手连开15枪，地上留下弹壳，鉴证组在场搜证。（图：星洲日报）

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（槟城14日讯）27岁建筑承包商与亲友在组屋底层闲聊时，遭枪手连开15枪，其中5枪射中身体，送院后不治。

这起谋杀案今日凌晨12时许在双溪槟榔政府组屋发生，死者是那兹鲁希山，拥有刑事法典第148条文（持械骚乱）、第326条文（严重伤人）及第507条文（以匿名通讯进行刑事恐吓）前科。

事发时，死者5名朋友及伯父皆在场，2名共乘摩哆车的男子出现并在那兹鲁希山身后停下，其中一人朝他的头部及身体开枪，他倒地后，枪手还继续开枪，在场者皆逃命，并不清楚枪手如何离开。

根据证人口供，枪手朝那兹鲁希山身体开至少5枪，2名嫌犯身穿黑色衣服及全罩式头盔，开枪的嫌犯当时距离那兹鲁希山有3公尺。

东北警区主任仄再马尼说，警方援引刑事法典第302条文（谋杀）调查此案，并已在追缉2名枪手。