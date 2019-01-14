亚洲杯‧卡塔尔6球大胜本届最狂‧诸豪强次轮尽显实力 最早进行的E组赛事，卡塔尔以6比0横扫朝鲜，创本届赛事至今最大胜利，而前锋莫埃兹‧阿里也个人独进4球上演大四喜，以5球领跑射脚榜。

乌兹别克向实力孱弱的土库曼大开杀戒，取得2连胜提前出线。（法新社照片）

（阿布扎比14日综合电）亚洲杯足球赛昨日结束所有次轮较量后，F组的乌兹别克和日本取得2连胜携手出线；E组的卡塔尔也获胜提前晋级16强。

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最早进行的E组赛事，卡塔尔以6比0横扫朝鲜，创本届赛事至今最大胜利，而前锋莫埃兹‧阿里也个人独进4球上演大四喜，以5球领跑射脚榜。

而昨日展开的3场比赛中，F组的日本成了当天最“侥幸”的球队，他们逃过点球判罚，最终以1比0小胜阿曼。

第28分钟，南野拓实射门被挡出，阿曼中场萨利赫在禁区附近铲倒原口元气，后者博得点球并亲自罚入，帮助日本取得领先。

原本阿曼有机会扳平比分，但日本在第45分钟逃过点球，当时后卫长友佑都禁区内张开手臂阻挡对方射门，没有被裁判处罚。

2轮后已有10队晋级

同组另一场比赛，乌兹别克游刃有余出击，以4比0大胜土库曼，2战全胜积6分，凭净胜球优势排在第1名。

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本届亚洲杯首次扩军至24队，6个小组中前两名以及4个成绩最好的小组第三出线。而经过冷门不断的首轮，亚洲豪强终于在次轮显现实力，有10支队伍提前报到淘汰赛。

截至目前，A组的阿联酋、B组的约旦各自敲定出线权，最后一轮中，同样积3分的印度（A组）和澳洲（B组）只要不大比分输给对手，出线可能性较大。

而其他组别都已尘埃落定，C组的中国和韩国、D组的伊朗和伊拉克、E组的卡塔尔和沙地阿拉伯、F组的乌兹别克和日本都晋级16强。

至于4支最佳成绩的第3名，C、D、E、F小组中，8支积0分的球队将捉对厮杀。这意味着，如果有3场比赛打平的话，那么积1分的球队都可以晋级16强。

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不过，D组的也门、E组的朝鲜因为净胜球落后太多，即使末轮取胜，要竞争最佳第3名也难度很大，不容乐观。