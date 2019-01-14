否认受国阵指示插上一脚．黄承毅：我没申请土地 金马仑国会议席补选竞选进入第二天，坊间就流传独立候选人黄承毅因正申请一片很大的地段，国阵因此要他在金马仑补选插上一脚，以分散希盟选票的传言，对此，黄承毅否认并强调他没有申请土地，同时欢迎反贪污委员会展开调查，他会给予充份合作。

黄承毅修整完菊花园的地后，扛着锄头出园。（图：星洲日报）

（金马仑14日讯）金马仑国会议席补选竞选进入第二天，坊间就流传独立候选人黄承毅因正申请一片很大的地段，国阵因此要他在金马仑补选插上一脚，以分散希盟选票的传言，对此，黄承毅否认并强调他没有申请土地，同时欢迎反贪污委员会展开调查，他会给予充份合作。

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他表示，不会回应有关是非或阴谋论，因为他的时间有限，要尽量完成竞选的事务。

有关希盟被指涉嫌贿选之事，他说，他、希盟候选人马诺佳兰和另一名独立人士沙烈胡丁已在提名日签署净选盟的干净与公平选举承诺，希望大家都能信守诺言，让这次补选能在干净、安全及和平的情况下进行。

今日有十余家媒体记者应邀前往黄承毅的菊花园访问他。他表示，邀请媒体到其位于哈布的菊花园采访，是为了让记者们了解金马仑农人的日常工作情况和农人的心声及心酸，希望经过报道，各界更了解农民的辛苦，进而珍惜盘中餐，因为不管是白米、蔬菜、水果都是得来不易的。

提名日穿着获选委会批准

他说，有网民在社交媒体上评论他在提名日当天的装扮不整齐，但他认为不管是草帽或宋谷，皮鞋还是水鞋，都是帽子和鞋子，何况他事先已询问过选委会，也获得后者的批准他这身装扮。

黄承毅表示，因缺乏资源，他希望尽量将竞选开销控制在3万令吉内。

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旗海战资金不足

曾在美国留学的他说，旗海战虽然能够营造出选举的气氛，但他觉得太浪费钱了，另一方面他本身也不够钱做这些。

“所以我只会在一些有特点或代表性的地点挂标志旗和竖立带出竞选讯息和宣言的大海报，如我会在8个新村、鉴定一些原住民策略地点挂旗和放大海报。”

他表示，有朋友欲发动众筹，协助他应付竞选开销，而他的理念是补选之后，若有余款会设立一个基金会，以协助社区内的弱势人土。

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他说，他的助选团目前有约50人，包括亲朋戚友、农友、非政府组织成员等。

询及竞选策略，他表示将进行沿户拜访、扫街拜票，并在后期在几个地点办讲座等。