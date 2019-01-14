不满拒对付涉干预司法2法官．珊吉柯入禀高庭挑战 因不满法庭拒绝针对两名已退休的资深法官涉嫌干预司法公正采取行动，已故行动党主席卡巴星的女儿珊吉柯今日入禀高庭正式向法庭下战书！

（吉隆坡14日讯）因不满法庭拒绝针对两名已退休的资深法官涉嫌干预司法公正采取行动，已故行动党主席卡巴星的女儿珊吉柯今日入禀高庭正式向法庭下战书！

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39岁的珊吉柯于要求高庭宣判联邦法院首席大法官没有履行宪法或法定职责捍卫司法公正与廉正，以及就两名资深法官被指干预司法公正的指控展开完整的内部调查。

她在诉讼中把联邦法院首席大法官列为唯一的答辩人。

她说，资深律师哈尼夫曾于2018年8月22日向网络媒体揭露有关一名资深法官被指在2016年干涉其父亲所涉煽动上诉案。

另外，上诉庭法官拿督哈密苏旦曾于2018年8月16日在马来西亚国际法律大会上发表题为“司法机构是法治的主要监护人”的论文时，揭露本身如何在审理印裔妇女英迪拉与改教前夫争夺子女抚养权案时，遭到资深法官严厉谴责他拥有司法激进主义，甚至以不文明的方式向他大发脾气。

珊吉柯表示，布城司法宫较后针对这两项指控发表文告说，由于涉案的两名法官已退休，所以法庭不能引用2010年法官道德委员会法令和2009年法官道德守则展开调查。

不过，她强调，虽然涉案的两名资深法官已退休，不过，3名负责审理其父亲上诉案的上诉庭法官仍未退休，所以法庭依旧可引用2010年法官道德委员会法令和2009年法官道德守则对这3名法官展开调查。

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她指出，身为大马公民及司法界的一分子，作为卡巴星的女儿以及在卡巴星被控煽动案其中一名代表律师，她绝对有权入禀这项诉讼，并拥有一个独立及不受任何干预的司法制度与机构。

她说，法庭拒绝展开完整的调查，甚至无法解释为何不调查负责审理其父亲上诉案的3名上诉庭法官做法等同于失职，且具有恶意的企图。

珊吉柯在一份支持其诉讼的宣誓书中指出，法庭不能以警方已展开调查，以及联邦法院尚未审理卡巴星的最终上诉申请就终止内部调查，因为这完全是两码子的事。

她认为，法庭应尽快完成内部调查，以维护和恢复民众对司法机构的信心。