曹观友回应测灯风波．“现仅公寓停车场亮灯” 公寓进行灯光测试巧合地打出“十字架效果”，而引起部份人士不满的课题，目前已“灭灯”不见“十字架”，也不见“王”了。

（槟城14日讯）公寓进行灯光测试巧合地打出“十字架效果”，而引起部份人士不满的课题，目前已“灭灯”不见“十字架”，也不见“王”了。

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槟州首席部长曹观友今日在新闻发布会上，被媒体追问此课题的进展时说，根据昨晚他所接获的照片，显示公寓范围只有停车场亮灯，看不到其他部份了。

他还邀请摄影记者前往拍照，以验证是否属实。

坐落在日落洞阿末诺路目前仍在兴建中的葛丽丝公寓，于上周某晚进行灯光测试，巧合地打出“十字架效果”，引起巫裔非政府组织及当地巫青团的不满。

曹观友于上周六被媒体问及此事时，还出示手机内的一张照片，显示“十字架”已变成“王”字，而今天他则告知记者，根据昨晚所接获的照片，显示只有停车场亮灯。

询及发展商是否有任何回应，曹观友表示还没接获，而他也在等待州秘书拿督斯里法力占提供他资讯。

“无论怎样，我昨晚所接获的照片，与我上周六所出示的照片已不一样了。”

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他在回应媒体询问的当儿，还一边打开手机翻找照片，结果他说：“照片竟也不见了！”