警逮2嫌1是主谋·通缉3男1女 （亚庇14日讯）元旦前夕发生的亚庇西加麦金店爆破案的主谋落网！

州警察总监奥玛（左二）展示警方在嫌犯身上起获疑似鱼雷的自制炸药，右二为亚庇警区主任哈比比。

（亚庇14日讯）元旦前夕发生的亚庇西加麦金店爆破案的主谋落网！

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沙巴警察总监拿督奥玛今日发布金店爆破案最新进展，宣布警方已经逮捕2名涉案嫌犯，首嫌犯年仅22岁，外籍人，相信是策划爆破案的主谋。

另外，警方相信未落网的涉案者有2至3人。

奥玛在新闻发布会上指出，警方根据线索于1月2日，在亚庇一带逮捕首嫌犯，后者在警方盘问后供出其余同党下落。

警方根据首嫌犯提供的线索，于5日在亚庇某甘榜逮捕一名64岁本地男子，并起获疑似为干案工具的鱼雷改装自制炸药。

首嫌犯在刑事法典379（偷窃）及457（破门行窃）条文下拥有2项犯罪前科，次嫌犯是一名渔夫，擅长制造鱼雷。

奥玛表示，被通缉的2男1女年龄约30岁以上，皆菲律宾人，名字为Siti、Lani及Aris。

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他呼吁民众提供更多情报，助警方捉拿余党破案。

嫌犯延扣至周四

嫌犯干案动机主要是破门行窃。被捕的嫌犯将被扣查至本月17日。

位于亚庇西加麦第3排H座底层的新永昌金铺在元旦前夕凌晨2时30分，遭为数不明的匪徒置放炸弹，把店前方铁栅炸开，惊动住在附近店屋楼上的民众，所幸没有造成伤亡。

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