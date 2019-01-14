“捍卫干净自由选举”．麦嘉强吁希盟自行退选 随着民主行动党依斯干达公主城区国会议员林吉祥坦诚希盟在金马仑补选提名日派钱20令吉的“摩哆车津贴”予原住民，民政党总秘书麦嘉强吁请希盟自行退选，以示希盟真心捍卫干净与自由选举原则的立场。

（八打灵再也14日讯）随着民主行动党依斯干达公主城区国会议员林吉祥坦诚希盟在金马仑补选提名日派钱20令吉的“摩哆车津贴”予原住民，民政党总秘书麦嘉强吁请希盟自行退选，以示希盟真心捍卫干净与自由选举原则的立场。

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他发文告说，虽然林吉祥声称该笔钱是希盟发派给支持者的摩哆汽油报酬，但是反贪会副主席（行动）拿督阿占巴基去年接受《星洲日报》专访时曾表明，在选举期间派发现金给选民即被视为贪污。

“既然林吉祥一再强调希盟捍卫干净选举的立场，那么我吁请民主行动党自行退选，以证明该党捍卫干净选举原则的决心。”

他质问，如果希盟所派发的20令吉的确是做为该党志工的摩哆汽油报酬，为何不在补选后才结算所有开销，而是在补选提名程序结束后便急于派钱。

他指出，摩哆车耗油量低，汽油价格今年已二度下调，因此反问志工们会不会因少了20令吉就活不下去。

他表示，若政府欲打击贪污就不能持有双重标准，在法律面前人人平等，执政党不能以给予汽油津贴之名作为借口，而其他政党派钱就是贿选买票。