NBA‧暴龙2度加时险胜术士‧比尔43分难阻败局 暴龙此役首节便以36比21大幅领先，并以14分优势进入末节，没想到比尔单节21分领衔末节命中率高达73%的术士逼平比分，将比赛拖入加时赛后才分出胜负。暴龙全场6人得分上双力压5人上双的术士，当中雷纳德得41分11篮板，席亚康24分19篮板大号2双。

比尔全场狂砍43分10篮板15助攻大三元，并在正赛终场前射入追平弹，但术士最终仍在2度加时后吞败，让暴龙拿下5连胜。（法新社照片）

（华盛顿14日综合电）联盟龙头暴龙在NBA常规赛昨日客战大将沃尔伤缺的术士意外面临苦战，最终2度加时才以140比138险胜拿下5连胜，比尔狂砍43分10篮板15助攻大三元，并在正赛终场前射入追平弹，仍无法助术士捍卫主场。

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暴龙此役首节便以36比21大幅领先，并以14分优势进入末节，没想到比尔单节21分领衔末节命中率高达73%的术士逼平比分，将比赛拖入加时赛后才分出胜负。暴龙全场6人得分上双力压5人上双的术士，当中雷纳德得41分11篮板，席亚康24分19篮板大号2双。

柯里11记三分弹破独行侠

另外，柯里生涯第7次单场轰入11记3分球，全场砍下48分及投入致胜球，助勇士以119比114攻破独行侠主场。

独行侠唐西奇得26分6篮板5助攻，成为继2009/10赛季的柯瑞后首名连续5场25分以上的新秀，但仍难挡卫冕军取胜。

西部榜首金块在主场经历一番恶战后以116比113击退来犯的拓荒者。此役战况异常胶著，双方共19次交互领先，并14次平手，但约柯奇砍获40分10篮板8助攻准大三元战绩，力助金块将主场战绩提升至惊人的18胜3败。拓荒者大将里拉德得26分7助攻全队最高，但21投仅8中。

大胡子三分17投1中好尴尬

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至于火箭“大胡子”哈尔登全场攻下38分9篮板12助攻，连续16场得30分以上追平湖人名宿科比‧布莱恩特，但魔术在比赛终段降下三分雨，打出16比2攻势，最终主场以116比109打败火箭。

火箭全场3分球42投仅10中，其中第四节更是8投0中，哈尔登3分球17投也仅1中，创下赛史单场仅投中1记3分球的出手次数最多纪录。