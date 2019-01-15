面对大型连锁店竞争·小店卖精致春饰留客
面对大型连锁店竞争·小店卖精致春饰留客
（亚庇14日讯）面对大型连锁店的竞争，佳节商品摊档和零售小店只能以品质较好、款式较精致的饰品留住顾客，在逆境中求生存。
进口与众不同饰物
本地佳节商品零售商兼批发商Queenie及售卖应节饰品的荣达公司东主郑丽燕今日受访时异口同声表示，近年来市道不景气，人们消费力下跌，尽管来货涨价，他们都不敢调高售价，只能以薄利多销的方式吸引顾客。
她们指出，大型连锁店货品价格较低廉，但种类大同小异，零售商只好进口与众不同的春节饰物，给消费者不一样的选择。
每逢佳节期间都会在亚庇市中心购物商场摆设档位的Queenie表示，经营档位10多年来已有固定的客源，其档位一直以货品多样化和新颖款式作为卖点。
她说，例如今年的鞭炮灯串吊饰有不同款式，LED福字、中国结小灯笼、水晶灯等，还有富有中国元素的灯笼走马灯、立体鲜艳的春节贴纸等，吸引不少顾客。
Queenie指出其档位在一星期前开始摆设，周六日的人潮和销量明显较多，平日也有不少人选购。
她表示，为了避免囤货，季节性的生肖饰品都不会采购太多，尽量在新年前把货品清掉。
“一些顾客会购买少量新的饰品，加上去年用过的；但也有人喜欢为住家营造新鲜感，每年把看上的饰品买回家。”
猪狗敏感 生肖饰品减
郑丽燕在丽都经营的荣达公司平日售卖各种小商品，农历新年来临前才额外售卖春节饰品，方便当地商民购买来装饰住家和商店。
她表示，由于猪和狗被标签为“敏感生肖”，一些商家都会避免挂上狗或猪的饰品，春节饰物零售店在去年和今年，都会卖少一点生肖饰品。
她指出，近年来顾客消费比较谨慎，她只能采取薄利多销的方式经营，为了避免囤货，她也宁愿减少入货，等快卖完的时候再补货，不似从前一次过大量进货。
她说，为应付顾客的需求，她在采购时要选择不太贵，但款式较精致的饰品。
民众用旧装饰省钱
郑丽燕的新春饰品在圣诞节过后就陆续上架，至今约两个星期，她说市场还热不起来，还没看到有太大的消费力。
“很多人会选择用回去年的饰品，尤其灯笼可以连续用几年。从前人们喜欢用饰品布置整个屋子，现代人只要营造出一点气氛就可以了，所以买气相差很大。”
她也说，过去油棕橡胶价格好，兵南邦一带就连嘉杜族也会选购大量新春饰品，但今年明显减少很多。
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