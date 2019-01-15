面对大型连锁店竞争·小店卖精致春饰留客 （亚庇14日讯）面对大型连锁店的竞争，佳节商品摊档和零售小店只能以品质较好、款式较精致的饰品留住顾客，在逆境中求生存。





不同款式的鞭炮灯串吊饰和灯笼走马灯，吸引不少顾客。

（亚庇14日讯）面对大型连锁店的竞争，佳节商品摊档和零售小店只能以品质较好、款式较精致的饰品留住顾客，在逆境中求生存。

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进口与众不同饰物

本地佳节商品零售商兼批发商Queenie及售卖应节饰品的荣达公司东主郑丽燕今日受访时异口同声表示，近年来市道不景气，人们消费力下跌，尽管来货涨价，他们都不敢调高售价，只能以薄利多销的方式吸引顾客。

她们指出，大型连锁店货品价格较低廉，但种类大同小异，零售商只好进口与众不同的春节饰物，给消费者不一样的选择。

每逢佳节期间都会在亚庇市中心购物商场摆设档位的Queenie表示，经营档位10多年来已有固定的客源，其档位一直以货品多样化和新颖款式作为卖点。

她说，例如今年的鞭炮灯串吊饰有不同款式，LED福字、中国结小灯笼、水晶灯等，还有富有中国元素的灯笼走马灯、立体鲜艳的春节贴纸等，吸引不少顾客。

Queenie指出其档位在一星期前开始摆设，周六日的人潮和销量明显较多，平日也有不少人选购。

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她表示，为了避免囤货，季节性的生肖饰品都不会采购太多，尽量在新年前把货品清掉。

“一些顾客会购买少量新的饰品，加上去年用过的；但也有人喜欢为住家营造新鲜感，每年把看上的饰品买回家。”

猪狗敏感 生肖饰品减

郑丽燕在丽都经营的荣达公司平日售卖各种小商品，农历新年来临前才额外售卖春节饰品，方便当地商民购买来装饰住家和商店。

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她表示，由于猪和狗被标签为“敏感生肖”，一些商家都会避免挂上狗或猪的饰品，春节饰物零售店在去年和今年，都会卖少一点生肖饰品。

她指出，近年来顾客消费比较谨慎，她只能采取薄利多销的方式经营，为了避免囤货，她也宁愿减少入货，等快卖完的时候再补货，不似从前一次过大量进货。

她说，为应付顾客的需求，她在采购时要选择不太贵，但款式较精致的饰品。

民众用旧装饰省钱

郑丽燕的新春饰品在圣诞节过后就陆续上架，至今约两个星期，她说市场还热不起来，还没看到有太大的消费力。

“很多人会选择用回去年的饰品，尤其灯笼可以连续用几年。从前人们喜欢用饰品布置整个屋子，现代人只要营造出一点气氛就可以了，所以买气相差很大。”

她也说，过去油棕橡胶价格好，兵南邦一带就连嘉杜族也会选购大量新春饰品，但今年明显减少很多。

本地佳节商品零售商兼批发商一星期前在默迪卡购物中心摆设新春饰品摊位，为商场增添佳节气氛。

新春饰品摊位售卖传统和新颖的饰品，迎合不同顾客的需求。

款式新颖的新春饰品。

售卖新春饰品的丽都商店，早已将大红灯笼高高挂。

尽管今年是猪年，但猪图案的新春饰品并不多。



