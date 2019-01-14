大专青：确保补选干净．朝野应克制守法 大马大专青年协会对金马仑国会议席补选传出派钱买票疑云感到震惊，并促请参与此次补选的政党及候选人克制，以确保补选的公平丶公正及干净。

（八打灵再也14日讯）大马大专青年协会对金马仑国会议席补选传出派钱买票疑云感到震惊，并促请参与此次补选的政党及候选人克制，以确保补选的公平丶公正及干净。

广告

大专青总会长李祥福发文告表示，他担忧金马仑国会议席补选或许会成为大马史上最黑暗的一场补选，因为早在补选开打之前，就已经流传出令人震惊的事件，包括希盟候选人马诺佳兰发表马来人连一块糕也不会向原住民购买言论，过后又传出公正党上议员发表威胁原住民村长的言论。

“作为一个大专青年组织，大专青绝对支持健康民主制度及干净选举原则，因此，我们希望朝野政党都可以遵守法律，确保这次补选是一项干净的选举。”

他说，人民之所以在第14届全国大选中支持希盟，唾弃国阵，是为了追求一个更公平丶公正丶自由丶民主及零贪污的国家，并希望执政联盟不要辜负人民的期望，而失去政权的国阵也必须吸取败选教训，痛改前非。

“人民在上届大选中促成改朝换代，就是希望看到国家能够有更清明的政治及更健康民主，这也是大专青所希望看到的，但如今我们看到的却是贿选及威胁选民的事件，实在令人失望与痛心。”

大专青呼吁各执法单位，包括警方丶选举委员会及通讯与多媒体理事会能够彻查所有的贿选事件，以确保这场补选属干净与公平。