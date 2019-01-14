率曼联6连胜创纪录‧索尔斯克亚有资格成真主帅 曼联在去年12月解雇穆里尼奥后，找来球队名宿索尔斯克亚担任暂代主帅，但由于他此前执教卡迪夫时战绩糟糕，因此不被看好能率领曼联重返正轨。

在率领曼联击败热刺后，索尔斯克亚成为曼联队史首位在执教前6场比赛皆取胜的主帅，显示了自己绝对有转正的资格。（法新社照片）

（伦敦14日综合电）从不被看好到创造曼联队史纪录，索尔斯克亚证明自己绝对有资格转正，在下赛季去掉“暂代”二字，成为“红魔”曼联真正意义的主帅。



曼联在去年12月解雇穆里尼奥后，找来球队名宿索尔斯克亚担任暂代主帅，但由于他此前执教卡迪夫时战绩糟糕，因此不被看好能率领曼联重返正轨。



击败热刺通过考验



就算是他在自己执教的前5仗率领曼联取得全胜，外界仍表示是因对手卡迪夫、哈德斯菲尔德、伯恩茅斯、纽卡索和里丁的实力有限，但此番在真正的考验中战胜托登罕热刺，45岁的挪威教头证明了自己是真材实料。



在本轮联赛率队击败热刺后，索帅成为曼联队史140年以来首位率队在各战线前6仗全取胜的主帅，此外还继1946年的巴斯比爵士成为曼联队史第二位在执教前5轮联赛皆取胜的主帅。



索帥調整曼聯三線迎成功



曼联在索帅的带领下脱胎换骨，主要是索帅对三线都进行了调整。



索帅对曼联的改造首先是从心理层面开始的，他一改穆帅时代沉闷阴郁的球队氛围，营造出温馨团结的快乐足球，将满满的负能量逆转为积极向上的正能量。另外，他高举进攻足球的大旗，给前中后场的所有球员在思想上松绑，让他们敢于主动进攻，这对在穆帅帐下饱受压抑的球员们来说，无疑是一种压力的巨大释放。



如今，曼联的后卫拿球更从容，不像穆帅执教时一个大脚了事，而是通过短传从后防线开始发动进攻，两名边后卫则大胆压上，在高位展开进攻，重新形成两翼齐飞的态势。



而在中场，索帅安排马蒂奇和赫雷拉共同成为后腰，这既保证中场的拼抢硬度，同时也利用两人的技术来完成地面的攻守转换。当然，索帅最为人称道的决定就是解放博格巴，后者获得比穆帅时代时更多的进攻自由和空间，激活了球队的进攻。



此外，索帅在锋线让一直饱受外界诟病的拉什福德取代卢卡库担任主力中锋，与马夏尔和林加德组成跑动和突破能力极具威胁的前场三叉戟，三人频繁的奔跑与换位让球队进攻变得更加灵动与流畅。