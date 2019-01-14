追逐数公里驳火‧警击毙通缉犯 被通缉多时的毒贩，因涉寻仇和毒品交易案曝光后，昨晚被警方追捕；警方追至瓜拉吉底与甘榜惹隆（Kampung Jerong）三叉路口前后包抄过程中，驾驶丰田威驰的毒贩仍企图反抗逃跑，还朝警车开枪射击，警员被逼开枪将他歼灭。

米奥法立（左）向媒体讲述警员歼匪经过、左二起是阿兹利与沙查里。（图：星洲日报）

（双溪大年14日讯）被通缉多时的毒贩，因涉寻仇和毒品交易案曝光后，昨晚被警方追捕；警方追至瓜拉吉底与甘榜惹隆（Kampung Jerong）三叉路口前后包抄过程中，驾驶丰田威驰的毒贩仍企图反抗逃跑，还朝警车开枪射击，警员被逼开枪将他歼灭。

广告

这起案件今早5时20分发生，警方证实毒犯是28岁的玛尼斯瓦兰，拥有11项案底，包括谋杀、抢劫、非法持枪。

玛尼斯瓦兰疑是36印裔私会党徒，生前在巴雅纳虎组屋一带供应毒品，在躲避警方期间，他的“市场”遭当地一名男子介入，因此心生不满于昨晚11时20分左右找该名男子寻仇。

该名40余岁的巫裔男子，因安全受威胁而报警，接获投报的警方迅速展开调查，并在西部绕外环公路，即珍珠城附近发现玛尼斯瓦兰的轿车。

玛尼斯瓦兰发现被警方盯上后，驾车朝甘榜惹隆方向逃逸，警方从后追了数公里，他的车子失控撞向路边草丛，此时拒捕的玛尼斯瓦兰朝警车开枪，其中一枪射中警车前镜，警方为自卫开枪反击，玛尼斯瓦兰身中3枪。

警方也在他的车上起获70小包装海洛因，以及一把0.9半自动手枪（仍有一枚子弹），证物以及轿车过后都已带返警局备案。

印裔通缉犯驾驶的丰田威驰被警车追击时，失控撞向路旁斜坡。（图：星洲日报）

报案男子也是通缉犯落网

广告

吉打州刑事罪案调查组主任米奥法立说，警方也已逮捕了报案的巫裔男子，后者也是通缉犯，涉嫌多项刑事案。

他指出，玛尼斯瓦兰驾驶的轿车，车牌英文字母有被黑贴遮盖的痕迹，相信是用来掩人耳目。警方查获该辆车子在柔州注册，车主是另一名印裔男子。

瓜拉姆拉警区主任阿兹利与副警区主任沙查里也到场了解案情。