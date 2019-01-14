教长：减少文书工作．5大倡议减轻教师负担 教育部、教育局、学校已在今年1月开始推动5大倡议的9项介入措施来减轻教师的负担，尤其减少文书工作，教师再也不必填写课本数量或学生的出席率，也不需填写卫生、安全和食堂评级的表格等，预计能减少教师25%的工作量。

（吉隆坡14日讯）教育部、教育局、学校已在今年1月开始推动5大倡议的9项介入措施来减轻教师的负担，尤其减少文书工作，教师再也不必填写课本数量或学生的出席率，也不需填写卫生、安全和食堂评级的表格等，预计能减少教师25%的工作量。

广告

这5大倡议有9项介入措施，即简化文件与资料管理、管理网上系统和数据、各校推动适宜的识字与精算计划（Linus）、标准化评估表格和过程、撤除与教育职责无关的委员会。

能减少25%工作量

教育部长马智礼今早主持“所有人的教育”年度汇报会后向媒体表示，该部与全国教山专业职公会自去年7月开会商讨后推出这5大倡议，这是提升教学品质的首个方法，第二个方法将包括多个相关训练和课程，确保师资提供更好的教学。

他说，为了达到简化文件与资料管理的目标，教育部实践3个措施，即加强贷书计划（SPBT）的记录过程，教师不必填写课本数量，减少文件档案数量，采用电子档填写资料；各校依据需求自行决定以电子档或纸本来保存委员会档案，也依据需求列印课堂评估（PBD），相关实施指南已上传到课程发展组（BPK）网站。

“其二是管理网上系统和数据，采用2个措施，即所有师生的数据收集与读取，需从教育部现有的系统和资料库提取；全面落实在线系统记录学生出席率，教师不需填写学生出席名册，若学校没有网络链接服务，就需手写记录学生出席。”

“其三是废除小学第一阶段的考试后，学校需自行规划适合学生的识字与精算计划，并对面对阅读、书写与计算困境的学生，进行客观评估。”

广告

食堂业者须填管理评级表格

马智礼说，教育部也通过2项措施，要所有食堂业者填写食堂管理评级表格，并交由学生事务副校长进行监督，清洁和安全承包商服务表现表格由承包商处理，校长或副校长监督和批准，不会再有州县教育局举办的竞赛性表格和活动，以确保教师不需填写卫生、安全和食堂评级的表格。

“强化学校课程委员会，并把所有与学生学习、品德、安全和健康相关的事务纳入该会进行讨论，与上述事务有关的委员会需取消，以达到撤除与教学无关的委员会的第五个倡议。”

他也说，教育部正对师训学院（IPG）教育工作者的培训体系进行特别研究，以便赋予该校权力，而不仅改变学院的名字。

广告

5大倡议

●简化文件与资料管理

●管理网上系统和数据

●学校规划学生识字与精算计划

●标准化评估表格和过程

●撤除与教学无关的委员会