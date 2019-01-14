巴冷刀砍头手挡保命‧铲泥机司机遇劫缝22针 华裔铲泥机司机在山地上工作时遇劫，被匪徒以巴冷刀砍其头部，他在千钧一发之际以手挡刀保命，纠缠过程中手和头部都受伤，过后送院缝了22针。

李氏抗匪受伤，所幸伤势没有大碍。

（双溪大年14日讯）只带5令吉出门，没想到还是成为歹徒的目标。

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华裔铲泥机司机在山地上工作时遇劫，被匪徒以巴冷刀砍其头部，他在千钧一发之际以手挡刀保命，纠缠过程中手和头部都受伤，过后送院缝了22针。

这起劫案昨午5时，发生在知甘峇都附近的山上，司机李先生（逾70岁）事后驾著铲泥机下山向公众求助，过后由救护车送入政府医院治疗。他伤势无大碍，获准回家休养。

上身赤裸似吸毒男挥刀

受害者家人透露，受害者事发时正在挖泥，突然眼前闪过一道人影，他回头一看，惊见一名上身赤裸，看似吸毒的男子挥刀向他砍来，他举手挡刀而受伤。

劫匪较后还爬上受害者的铲泥机，威胁他交出身上贵重物品。他因担心生命受威胁，一脚用力把匪徒踢下铲泥机后，马上驾著铲泥机下山求救。

他还自嘲自己身上只带了5令吉，万没想到会成为劫匪的目标。

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他今早由儿子陪同去报警，希望警方早日捉人破案，避免再有下一个受害者。