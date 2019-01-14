德赫亚封神战．11次扑救助曼联拔刺 在许多年以后，当人们说起曼联与托登罕热刺在2018/19赛季英超的次回合对决时，一定会出现德赫亚这个名字，这名门西班牙门神全场做出11次扑救，助曼联成功在客场以1比0取胜。

曼联门将德赫亚（左）在对垒热刺时全场做出11次扑救，且所有扑救出现在下半场，创造了英超纪录。（法新社照片）

（伦敦14日综合电）在许多年以后，当人们说起曼联与托登罕热刺在2018/19赛季英超的次回合对决时，一定会出现德赫亚这个名字，这名门西班牙门神全场做出11次扑救，助曼联成功在客场以1比0取胜。

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本轮后，曼联积22分排名第6，追平了自己与老五阿申纳的积分，目前仅落后老四切尔西6分。

而热刺则在近3轮吞了2败，目前落后榜首的利物浦多达9分，争冠希望变得渺茫。

虽然博格巴送出了助攻，在索尔斯克亚上任以来的5场联赛中贡献4球4助攻，而且拉什福德打入了全场唯一进球，生涯首次连续3场联赛破门，但他们的风头全被德赫亚抢走。全世界在赛后都歌颂了德赫亚，他的表现让人叹为观止，展示了自己是当今足坛的最佳门将。

德赫亚究竟有多神？热刺全场一共有21次射门11次射正，所有射正都出现在下半场，而全部都遭到德赫亚扑救！若非德赫亚这11次扑救，曼联恐怕未能拿下联赛5连胜和各战线6连胜，也未能收获本赛季对垒前6球队的首胜。

热刺十八般武艺都奈何不了

在下半场做出11次扑救让德赫亚创造了英超纪录，而他职业生涯中单场做出最多扑救是上赛季曼联以3比1战胜阿申纳一役中的14次，但当时他未能实现零封。因此，在此役的11次扑救加上没有失球是其职业生涯中的最佳纪录，当中他在4分钟内的3次扑救让人看傻眼，加上多次用脚挡出对方的必进球，让人感叹他反应极其迅速。

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为了攻破德赫亚把守的龙门，热刺使出十八般兵刃，有团队配合、单刀射门、定位球、头球和远射，全队几乎化身射脚争先恐后射门，当中凯恩4次射正、阿里3次、孙兴慜、埃里克森和略伦特各1次，而就连后卫托比也有1次，但都未能攻破德赫亚的十指关。

赛后，曼联球员各个与德赫亚拥抱，以感谢他的神级发挥助球队拿下3分，而卢卡库、马塔、马蒂奇、卢克肖、林德洛夫和赫雷拉等皆在社交网站给予德赫亚赞美。

德赫亚：这是真正的曼联队

当德赫亚在赛后被媒体询问认为其哪个扑救最精彩时，他自己也挑不出来，他说：“不（挑不出最佳），我甚至不记得其中一些扑救，所以我对每一次扑救都感到高兴。头两次扑救非常关键，这是一场伟大的比赛，能在温布利大球场取得3分很特别，我们非常高兴。”

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索帅：德赫亚实至名归

“新主帅为球队带来快乐，球员现在表现出色，球队十分之强。这是一队真正的曼联。”

索帅在赛后谈到德赫亚的表现时赞不绝口：“我自己在曼联也跟不少出色的门将合作过，曼联是一向出产优秀门将的。德赫亚多年来不断进步，他成为今场最佳球员实至名归。”

“但即便如此，我然认为他除了2次神奇的扑救之外，其他的扑救只是他的常规操作而已，他平时也能够完成。所以，我认为能够零封是全队努力的结果。”

